¿Tiene cara de diputado?

Quien un día sí y otro también se deja ver por las colonias populares de Saltillo, en donde atiende invitaciones para desayunos, piñatas, bautizos y todo lo que reúna a más de cinco personas, es Álvaro Moreira Valdés, y no precisamente en tareas como secretario de Organización de la dirigencia estatal, en donde manda el lagunero Rodrigo Fuentes Ávila.



¿Será que “Alvarito”, como lo llaman sus fans, anda en plena precampaña? ¿A poco tiene cara de diputado local?



Lo cierto es que faltan dos años para la próxima contienda y para la renovación del Palacio de Coss, pero desde ahora son varios los anticipados en los distintos partidos, especialmente en el PRI, en donde están estrenando dirigencias en los 38

municipios.



AMLO viene en la tarde



El evento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador celebrará este martes desde Saltillo el aniversario del Ejército Mexicano no será temprano. Está programado para las 4:30 de la tarde en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería, al sur de Saltillo. Nos comentan que la comida con empresarios, autoridades estatales y alcaldes programada para antes de la ceremonia oficial, por cuestiones de agenda no se va a llevar a cabo.



El tabasqueño, que este fin de semana se dejó ver por Durango, viene de la Ciudad de México y hay versiones de que volaría a Monterrey y de ahí por carretera hasta tierras saraperas. Después de Saltillo, AMLO tendría agenda en la capital regiomontana.



Que regrese la copa



En Coahuila esperan que el Presidente regrese la copa. Recuerdan que el gobernador Miguel Riquelme no regatea a la hora de respaldar los proyectos de la Cuarta Transformación, como atender el problema migratorio y ser el primer mandatario estatal en darle “like” al proyecto de la Guardia Nacional, pero hasta ahora al Gobierno federal no se le ha visto cariño para el estado, solo uno que otro anuncio sobre programas sociales para La Laguna que todavía no se concretan, y recortes al presupuesto hasta por 2 mil millones.



A ver si el Presidente llega con buenas nuevas.



Lo que mal empieza…



En Torreón comentan que Pablo Chávez Rossigue dejó ver arrogancia y soberbia desde el inicio de la administración municipal en la que fungió como tesorero, durante la gestión del ahora dirigente municipal del PRI, Eduardo Olmos Castro.



Esa actitud fue constante a lo largo del trienio y ahora enfrenta las consecuencias. Dos ciudadanos le reclamaron la devolución de impuestos municipales, uno por 2 mil y el otro por 7 mil pesos, un juez les dio la razón y el exfuncionario ignoró el fallo, cayó en desacato y ahora está en la cárcel.



Chávez Rossique tenía orden de aprehensión pendiente, y como la justicia no se detiene en los asuntos del corazón, cayó y fue preso en pleno Día del Amor y de la Amistad.



Traía ganas



Quien ya se acomodó en la silla del despacho principal del PAN Coahuila es Jesús de León Tello. Como lo dimos a conocer, el exdiputado y excoordinador del grupo parlamentario albiazul en el Congreso local recibió la constancia de mayoría y por lo visto eran muchas las ganas de llegar a la dirigencia, pues de inmediato empezó las funciones. A diario se le ve en la sede del partido y junto a Bernardo González, a quien relevó en el cargo, encabeza el proceso de entrega y recepción.



A propósito de Bernardo González, su futuro en política es incierto. Rompió el récord como el panista con más tiempo en la dirigencia estatal, ocho años en total, a razón de cinco como presidente y, antes, tres más como secretario general. A ver en dónde se acomoda.



Tardaría meses



Como que pierde fuerza el movimiento del médico Mario Alberto Dávila Delgado en contra del fraude electoral que según él y buen número de panistas de la zona centro del estado aseguran hubo en la pasada elección para renovar la dirigencia del PAN Coahuila.



Luego de que en la dirigencia nacional de Marko Cortés Mendoza ni siquiera escucharon sus argumentos, el originario de Frontera insiste en llevar su impugnación hasta la última instancia, que sería la sala regional del Trife, con sede en Monterrey, pero mientras tanto el otro excandidato, Jesús de León Tello, ya está en funciones al frente del PAN Coahuila… Además, nos comentan, el litigio de Dávila en contra del triunfo de Chuy de León podría tardar meses.





Nos escriben…



A propósito del Palacio Rosa del 10 de febrero, cuando le contamos detalles sobre el día en que agentes aduanales de Estados Unidos quitaron a Carlota Llaguno, esposa del exgobernador Jorge Juan Torres López, la visa para cruzar la frontera, mientras iba acompañada por un grupo de amigas, el lector Héctor Segura nos escribe:



“Ha,ha,ha, la aristocracia de Coahuila; se les olvidó que sus títulos nobilarios de duquesas o condesas ejidales no valen en USA….!!!!”.