06 Agosto 2020 04:10:00

Tiene rating en Saltillo

Tiene rating en Saltillo



Aunque la Arquidiócesis de Monterrey descartó que Alfonso Miranda Guardiola haya sido electo como el relevo de Raúl Vera López al frente de la Diócesis de Saltillo, pues la decisión es exclusiva del Vaticano, en Saltillo no pocos feligreses se pusieron contentos con la posibilidad.



Resulta que cada domingo familias completas se trasladan de la capital del sarape y el pan de pulque a la metrópoli regiomontana, para escuchar misa en voz del “padre Poncho”, como lo conocen, quien ese día oficia en la conocida parroquia La Purísima.



Hay quienes aseguran que monseñor Miranda trae más rating en Saltillo que muchos otros integrantes de la Diócesis local.





Secuestro virtual



La delincuencia no perdona y doña Angélica Narro de la Garza, fundadora de la Residencia Universitaria Femenil en Saltillo, fue víctima de un secuestro virtual que movilizó a la Agencia Estatal de Investigación. Por fortuna está a salvo.



El año pasado, doña Angélica recibió la Presea Saltillo 2019, el máximo reconocimiento que la ciudad concede a sus habitantes.





Segob, al margen



El compromiso está hecho, ahora nada más falta que se cumpla y de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni él, ni la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ni algún otro funcionario público federal incidirán en la elección de diputados locales, en Coahuila, y de alcaldes en Hidalgo.



Desde Culiacán, el tabasqueño aseguró que como ya no son los tiempos de antes, cuando la Segob ordenaba a los consejeros electorales, si el INE y el Consejo Nacional de Salud dicen que el 18 de octubre próximo es ideal para los comicios, esa decisión se debe de respetar.





¿Incongruencia o simulación?



El problema es que en la Cuatroté con una mano pegan y con la otra soban, y una cosa es lo que opine el político más poderoso del país y otra lo que en su partido crean.



Y mientras el presidente López Obrador pide respetar la decisión del INE y del CNS respecto a la fecha de los comicios, en Morena, donde el zacatecano Alfonso Ramírez Cuéllar despacha como dirigente nacional interino, le echan aire para tratar de que arda la promoción que presentaron ante el Tribunal Electoral para que la contienda en Coahuila e Hidalgo se vaya hasta el próximo año.



¿Entonces? ¿A quién hay que hacerle caso?





De vacaciones



En donde se tomaron un receso para agarrar aire y recargar pilas fue en el Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste, en donde el titular de la Secretaría de Economía, Jaime Guerra Pérez, aparece como coordinador.



Cierto, quienes trabajan tienen derecho al descanso, pero de ahí a ponerle pausa a las reuniones, aunque sea por una semana, deja mucho qué desear, pues se van de vacaciones en momentos cruciales para tratar de revertir los efectos de la pandemia.



Lo bueno es que no pasarán muchos días para que el organismo vuelva a sesionar; sus integrantes están convocados para el siguiente martes.







Van con los 16



En lo dicho. Los 16 priistas seleccionados como virtuales candidatos a diputados locales de mayoría, por igual número de distritos a lo largo y ancho del estado, se mantienen firmes y esperan los tiempos para la etapa del registro.



Y al interior del PRI Coahuila, a cargo de Rodrigo Fuentes Ávila, ni tardos ni perezosos adjudicaron al PAN, de Jesús de León Tello, la especie de que habría cambio de candidatos en algunas demarcaciones.



“Andan desesperados, no completan los 16 distritos y se les están complicando las plurinominales”, advirtieron los priistas.





Top 10



Saltillo y Coahuila volvieron a destacar en el ámbito nacional. Una vez más, Manolo Jiménez Salinas fue ubicado por los ciudadanos en el top ten de los alcaldes mejor calificados por el manejo de la pandemia, como ha aparecido desde que inició esta encuesta de Caudae Estrategias, en abril pasado. La diferencia en esta ocasión es que Manolo es el único alcalde priista del país en la lista.



Nos comentan que el trabajo, en colaboración con el gobernador Miguel Riquelme y quienes integran el Subcomité Técnico Covid-19, ha hecho que en Saltillo y la Región Sureste se mantenga el equilibrio en el cuidado de la salud y la economía familiar.