17 Octubre 2020 04:10:00

Tienen la solución

Tienen la solución



En los grupos que se arrebatan el control del Partido Acción Nacional en Coahuila, por lo visto encuentran solución para todo… según su propia conveniencia, y cuentan con respuestas para las interrogantes que surgieron luego de los destapes que se aventó el miércoles el dirigente nacional, Marko Cortés.



Según el dirigente, en Torreón, el candidato natural es el panista de moda, Marcelo Torres Cofiño, quien según esto cuenta con el visto bueno de Guillermo Anaya y Jorge Zermeño. Al interior del albiazul, fuera de Marcelo, no hay quien haga frente a las aspiraciones que desde Morena tiene el exNiño Azul, Luis Fernando Salazar Fernández.



Pero si por azares de la equidad de género, en Torreón deben ir con candidata a la contienda por la Alcaldía, el próximo año, más que puesta está Astrid Casale, para más señas, esposa del alcalde Zermeño. ¿Qué tal?





Hicieron la tarea



Como estaba previsto, Lorenzo Córdova Vianello estuvo en Saltillo. Tuvo un encuentro privado con representantes de la Junta Local del INE en Coahuila y con los consejeros del Instituto Electoral, que preside Gabriela de León.



A los consejeros del IEC les fue muy bien, nos comentan, pues el mero mero del INE les echó porras y los puso como ejemplo de lo que se debe hacer en organización electoral.



Lo que más dejó satisfecho a don Lorenzo fue la organización de los debates, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que, según esto, funcionará como relojito durante la noche del domingo y los resultados del programa Candidato Transparente.



Total, que los consejeros del IEC salieron muy contentos y con estrellita en la frente. Nada qué ver con hace tres años.





Está en la gente



A propósito de los comentarios de Lorenzo Córdova, por separado, el gobernador Miguel Ángel Riquelme aseguró que hay condiciones para una jornada electoral tranquila y sin riesgos en seguridad pública y, el tema de moda, el contagio por coronavirus.



“Hasta hoy no ha habido ningún incidente de relevancia, ni en materia de seguridad ni de salud”, pero, “también solicitamos a la sociedad que cumpla con los requisitos para ir a votar”, pidió.



Y precisamente para acudir a votar, el Gobernador amanecerá este domingo en Torreón.





Candidato transparente



Por cierto, el programa Candidatura Transparente, en el que el IEC, de Gabriela de León Farías, y el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), de Luis González Briseño, se aplicaron durante el mes y medio de campañas electorales, no solo pasó la prueba, sino que superó expectativas de propios y extraños.



De los 178 candidatos de mayoría relativa registrados ante el IEC, 148, es decir, 83.14%, no regatearon al momento de presentar información pública en la plataforma correspondiente.





Cumplidores



De hecho, fueron pocos los partidos o candidatos que le dijeron no, al programa de transparencia que coordinó el consejero electoral Gustavo Espinosa Padrón, y los más cumplidores fueron Acción Nacional, PRI, Unidad Democrática de Coahuila (UDC), Unidos y Emiliano Zapata, la Tierra y su Producto, con 16 de 16 candidaturas registradas.



El Verde Ecologista de México (PVEM), Morena, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, así como el Partido de la Revolución Coahuilense, quedaron a deber.





Cumpleañero



Muy felicitado andará este sábado Jericó Abramo Masso. El titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial llega hoy a 45 años y los va a festejar como acostumbra, en familia.



Jericó se recuperó bien y pronto de complicaciones de salud que lo mandaron al hospital y desde esta semana que termina se reincorporó de lleno a la chamba que le toca en la Administración estatal.





Nuevos directores



Nuevos directores en facultades de la Universidad Autónoma de Coahuila. El rector Salvador Hernández Vélez presentó a la profesora Reyna Yazmín Rodríguez Trejo como directora de la Facultad de Contaduría y Administración, Unidad Torreón; al bariatra Jesús Ángel Padilla Gámez, como director de la Facultad de Medicina, Unidad Saltillo, y saludó a Alfonso Yáñez Arreola por el resultado en la elección para director en la Facultad de Jurisprudencia, donde resultó ganador.



Esta semana también fue el segundo informe de Julio Saucedo Zul como coordinador de la Unidad Saltillo.