13 Julio 2020 04:05:00

Tips para saber si tu pareja es infiel

Antes de que le revises el celular, antes de que sigas a tu pareja en otro automóvil, revisa estos tips primero y será muy poco probable que tu pareja sea infiel. La infidelidad es más compleja de lo que parece, no se trata solo de si elegiste un hombre bueno o malo (o mujer). Para empezar, al inicio hasta la persona más infiel besara solo tu boca porque su cerebro lo obliga, en los primeros meses (hasta 4 años máximo), porque ocurre una baja de serotonina en su cerebro y se obsesiona contigo, después de este periodo se activa su verdadera personalidad, cabe señalar que si tu pareja te fue infiel durante esta etapa conocida como “enamoramiento”, te será infiel siempre porque al inicio la fidelidad se da sola, después hay que trabajar siete aspectos para que no ocurra contacto sexual fuera del matrimonio.



1.-Haz el amor con tu pareja dos veces por semana: en promedio las parejas estables, después de tener hijos o después de 4 años de relación, tienen sexo en esta cantidad, es un dato promedio, así que lo ideal sería comunicarte con tu pareja para saber cuántas veces necesita y como le gustaría que fueran las relaciones sexuales, si ambos están de acuerdo se reactiva la pasión, un poco el enamoramiento y “se cierra un candado” para que tu pareja solo quiera tener sexo contigo, de no ser así, tampoco es que de inmediato busque otra persona, pero si esta falta de intimidad se prolonga por más de 1 año se abre el candado para la infidelidad y tu pareja empieza a fantasear con la idea de cubrir sus necesidades con alguien más.



2.-Discute con tu pareja: hay parejas que no pelean pero tampoco expresan sus necesidades, inconformidades, no comparten emociones, no le cuentan a la pareja sus problemas, miedos, a veces ni los triunfos, sus pláticas son superficiales y solo lo necesario para el día a día. Cuando discutes con tu pareja liberas adrenalina, dopamina y si llegan a acuerdos satisfactorios para ambos, se reactiva el enamoramiento y es menos probable que ocurra una infidelidad, ahora que si continua la falta de comunicación, tu pareja buscará alguien más que sí escuche sin discutir, poco a poco formara un vínculo emocional con esta persona y tarde o temprano se dará la relación sexual.



3.-Discuten demasiado pero no resuelven los problemas: todos los extremos son insalubres, este es el caso opuesto del anterior: si discuten, pero al igual no se comunican, no escuchan a su compañero de equipo, se sienten víctimas y ven a su pareja como un contrario, así que se ponen a la defensiva y cualquier comentario desencadena una pelea, con gritos, humillaciones, romper objetos y en el peor de los casos agresiones físicas, además no resuelven los conflictos y ocurre lo mismo que en tip anterior, buscas alguien que te escuche sin pelear.



4.-Después de los 4 años de relación (o antes) tu pareja cambió drásticamente, ahora siempre está ocupado(a), prefiere estar con sus amigos o en su negocio que estar contigo y todo le molesta, simplemente no sabes cómo hacerlo(a) feliz. Hay personas que tienen miedo a la intimidad, no saben avanzar después del enamoramiento, esto puede ocurrir también después de tener un hijo, tu pareja puede tener traumas derivados de la relación con sus padres que no resolvió o que ni siquiera sabe que los tiene pero sí le afectan, tiene miedo a que la relación avance y que le abandones, así que son personas que buscan una relación lateral durante la relación contigo, esto se puede evitar con terapia, cuando cura sus heridas la relación avanza y no tendrá la necesidad de ser infiel.



5.-Elimina la distancia, si trabajas fuera de la ciudad consigue trabajo cerca de tu casa, si trabajas de lunes a domingo organiza tu horario, habla con tu jefe o cambia de empleo. Si tienes un trabajo donde tienes que estar disponible las 24 horas estas abriendo un candado para la infidelidad, tu pareja necesita más de ti que del dinero que llevas a casa, necesita tu atención, tiempo, interés, cariño, siéntate a platicar con tu compañera(o) de equipo para lograr el equilibrio.



