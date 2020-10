05 Octubre 2020 04:10:00

Tiradores a la vista

Tiradores a la vista



En Saltillo se van perfilando los posibles tiradores a la Alcaldía, de frente a la elección del próximo año. Por parte del PRI hay varios aspirantes, algunos hasta han contabilizado cinco, o seis, entre ellos el actual Alcalde, Manolo Jiménez, pues según esto los abogados cercanos al Trife apuestan a que tiene vida la posibilidad de la doble reelección.



En Acción Nacional también se escuchan varios nombres: Esther Quintana, Carlos Orta y Tere Romo, más los que se acumulen, y hace días le dimos a conocer el autodestape de Armando Guadiana y su pupilo, Diego del Bosque, como aspirantes a la candidatura de Morena para la Alcaldía de Saltillo, sin dejar del lado al eterno aspirante, Óscar “El Muñeco” Mohamar Dainitín.



De visita



Cerraron semana en Coahuila políticos con perfil nacional. Andan en campaña y qué mejor pretexto que tratar de darle empujoncitos a los candidatos a diputados locales en Coahuila, justo a dos semanas de los comicios del 18 de octubre.



Este domingo cerró jornada en Saltillo el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, el hombre más famoso en el Partido del Trabajo, y entre viernes y sábado anduvieron por acá Mario Delgado, según esto el candidato consentido de Palacio Nacional para la dirigencia nacional de Morena, quien pisó base en Torreón, y Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito” para sus fans, dirigente nacional del PRI. El campechano tuvo recorridos y reuniones con candidatos y militantes en Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga.



¿No entiende o se hace?



Otro que se dejó ver este domingo en Saltillo fue el senador Samuel García Sepúlveda, a quien, según los malpensados, se le está yendo de las manos la nominación de Movimiento Ciudadano para Gobernador de Nuevo León.



Y es que por lo visto Samuel no entiende, o al menos que sea parte del show tratar de ridiculizar en público a su esposa, la influencer Marián Rodríguez, a quien ahora dejó en evidencia, luego de que no se le ocurrió, o no quiso decir nada, cuando le pidió dirigir un mensaje de apoyo a los candidatos del MC.



El caso es que García le vino a echar porras a los candidatos y de paso probó las enchiladas que se acostumbran por acá.



Todo en familia



Héctor Homero “N” primero fue director de Obras Públicas en el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, pero después, cuando los negocios estaban en curso y la bonanza del poder fluía, fluía y fluía, se convirtió en yerno del alcalde, Ramón “N”. El primero ahora está preso en Nuevo León y al parecer no la tiene fácil: el Ministerio Público lo acusó de secuestro y asesinato en contra de una mujer.



El segundo, es decir, el suegro de oro, también está preso, pero en el Cereso de Saltillo. Al parecer la Fiscalía General del Estado tiene bien amarrado el caso en su contra por peculado de más de 6 millones de pesos correspondientes a 2013, el año de Hidalgo, el último de aquella Administración que arrancó en 2010. Finalmente, todo quedó en familia.



Al interior de la Fiscalía General del Estado hay versiones de que el expediente en contra del exalcalde de Ramos Arizpe es tan abultado, como el tamaño de 140 millones de pesos que se sumarán a las acusaciones iniciales. ¡Uff!



No llega



La solución a los problemas relacionados con Altos Hornos de México se ve cada vez más lejana. La Región Carbonífera agoniza y la reanudación de los contratos de compraventa con la CFE, de Manuel Bartlett Díaz, parece obra fantástica.



Por si fuera poco, en el tema de Pasta de Conchos solo hay largas, no definiciones concretas. Pareciera que en la Cuatroté no hallan cómo decirle a las familias que en realidad el Gobierno federal llegó a la misma conclusión de antes: la imposibilidad del rescate de los cuerpos.



Otro ‘recaudador’ en Vialidad de Torreón



Donde de plano las cosas no van a mejorar es en Tránsito y Vialidad de Torreón, de Jorge Zermeño Infante. Es prácticamente un hecho que esta semana se nombre al reemplazo del exdirector Pedro Luis Bernal y las apuestas son a que el Alcalde designará a otro de sus amigos, Alejandro Gutiérrez Zamudio.



Y decimos su amigo, porque es hijo de quien fuera su jefe policiaco, Javier Gutiérrez Pesquera, allá por 1995, y goza de su total confianza.



Que no quepa duda



Con decirles que de Parques y Jardines, Alejandro Gutiérrez Zamudio pasó, en enero 2019, a coordinador en la Gerencia Técnica del Simas, pero su trabajo fue más que nada “amarrarle” las manos al encargado Raymundo Rodríguez de la Torre en el tema de las asignaciones de obras en colectores, donde, por cierto, curiosamente los contratos fueron para empresas recomendadas por los hijos de Zermeño.



Todo este tiempo Gutiérrez Zamudio ha sido como el “recaudador”. Así las cosas, se requiere su perfil para seguir captando los 41 millones al año por infracciones que reportaba Pedro Luis.