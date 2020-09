19 Septiembre 2020 03:10:00

Tírenle a Ancira

Alonso Ancira, mandamás en AHMSA, tendrá que aguantar señalamientos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, luego que el Juez le negó amparo para prohibirle al mandatario acusaciones.



De todos es sabido que cada que podía o se lo preguntaban, Obrador acusaba de corrupto por la venta a sobreprecio de la empresa Agronitrogenados entre otras cosas, el empresario quiso pararlo con la demanda pero el Juez dijo no.



El Juez dice que siendo un caso abierto donde se daña al erario del Estado Mexicano, la ciudadanía tiene derecho a obtener esa información, un tema de relevancia pública.



Respeto



Las contradicciones del derecho, el Presidente de la República, en esta 4T, puede decir, acusar, señalar o ventilar lo que quiera de cualquier ciudadano, los periodistas no.



Hace días, 650 periodistas e intelectuales con un desplegado pidieron a Andrés Manuel López Obrador respeto, parar ataques en su contra. “Al estar amenazada la democracia”, dirían.



La respuesta del Presidente fue que era una “reacción conservadora” además de reprocharles su “falta de honestidad e intelectual”.



Creen en Romo



La esperanza muere al último, Raúl Flores, dirigente de la Cámara de la Industria y la Construcción, dice que por lo menos fueron escuchados por Alfonso Romo, el cercano al Presidente de la República quien dijo habrá cambios la próxima semana.



Los ipecos requieren que AHMSA regrese a su ritmo de producción para que le vaya bien a la Región Centro, la crisis de la empresa tiene a todos en aprietos, Romo y AMLO lo saben y tendrán que hacer algo, si quieren.



Cincuentón



En apuros también está el Gobernador de Coahuila, que ayer llegó a su medio siglo de experiencia, quien ante el recorte de presupuesto federal analiza, revisa, pone números, los borra y baja el cero y no contiene.



Quién sabe cómo, pero Miguel Ángel Riquelme dice que puede porque puede sacar adelante a Coahuila, aunque ciertos rubros como seguridad, comunicación y transportes vienen en ceros.



Con todo que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tenga parentela en el Gobierno de Coahuila y mandara felicitación de cumpleaños a Riquelme de nada sirve, pues apoyo económico al Estado no llega.



De por sí agarró un sexenio endeudado, el recorte de presupuesto lo pone en apuros mayores, y es cuando se vera de qué está hecho.



Competencia



La competencia electoral en algunos distritos se ve dispareja, en otros reñida y hay en algunos que de plano pareciera que el triunfo está en la bolsa de un candidato, pero nada es seguro hasta que se cuente el último voto.



En el Distrito 04 la competencia está reñida, Jorge Abdalá, el candidato del PRI, un político de la vieja guardia pero con un estilo populacho y querendón con las damas, que lo hace entrar en el ánimo.



Si su suplente, “El Doc” de Cuatro Ciénegas conserva activos y Óscar Flores Lugo en Lamadrid, Gladys Ayala en San Buenaventura hace lo propio, pueden hacer la diferencia.



El rival a vencer es un joven, ex delegado de Programas Federales, con vitalidad, energía, sin pasivos que le resten, un chavo sano es Armando Guerrero, el candidato de Morena...