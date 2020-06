05 Junio 2020 04:10:00

Títere en el PAN

¿Cuál será el interés de Guillermo Anaya Llamas para sumarse a la postura de Morena para que la fecha de la elección de diputados locales en Coahuila brinque el año? Para nadie es un misterio que Anaya, quien como candidato lo perdió todo (dos veces buscó ser gobernador y en la contienda por el Senado quedó en tercer lugar), es la mano que mece la cuna en la dirigencia estatal del PAN y quien controla los hilos que activan al dirigente espurio Jesús de León Tello.



Chuy de León consideró “conveniente” llevar la contienda hasta el próximo año, pero quienes lo conocen aseguran que no son sus palabras, sino las de su jefe y padrino Memo Anaya. Lo sospechoso, como decíamos, es que ese par ahora juegue con Morena.





Árbitro confundido



Pero mientras los que toman las decisiones al interior de Acción Nacional andan con la brújula perdida, en el Instituto Electoral de Coahuila, que preside Gabriela de León Farías, no solo se reportaron listos para arrancar el proceso electoral este año; la consejera presidenta también fustigó en un tuit a “voces” que pretenden “confundir” a los electores con la idea de que la contienda sea hasta 2021.



Gabriela de León apostó doble a sencillo a que los comicios se van a desarrollar este año, pero a más de uno llamó la atención que haya recurrido a las “benditas” redes sociales para fustigar al dirigente panista. A la consejera de repente se le olvida que es el árbitro y por lo tanto debe escuchar y respetar las voces de los partidos políticos.





Campañas diferentes



Entrados en el tema, desde la frontera norte el gobernador Miguel Ángel Riquelme anticipó que aún con la contingencia y el retorno a la “nueva normalidad” hay condiciones para el proceso electoral, con la salvedad de que las campañas no podrán ser como antes.



De entrada, anticipó que en el horizonte de los protocolos de la sana distancia no estarán eventos masivos, por ejemplo los mítines o aquellos populosos cierres de campaña y los candidatos deberán echar mano de la imaginación, y de la tecnología, pues en buena medida las campañas se van a desarrollar de manera virtual… Hasta en esto vino a meter mano el Covid-19.





Con vino tinto



El activista Alberto Xicoténcatl reviró al presidente López Obrador por la recomendación que lanzó desde el sureste para evitar comer “cosas exóticas y caras” y regresar a “la comida tradicional”, como arroz, frijol y maíz.



El director de la Casa del Migrante de Saltillo, quien no la lleva bien con la ‘Cuatroté’, tuiteó una foto en la que precisamente el tabasqueño, al parecer durante una gira como candidato, cenó en un restaurante francés de Saltillo y hasta vino tinto hubo. Se podrá imaginar cómo le fue a Xicoténcatl Carrasco con los fanáticos del Presidente.





Era ‘bromis’



Siempre polémica, la paisana Susana Zabaleta encontró la forma de salir del aislamiento y detener la pérdida de rating con un video en el que destapó, con notas sensuales, su admiración por quien a diario aparece en cadena nacional con el recuento de los daños por el coronavirus, es decir, el epidemiólogo Hugo López Gatell.



La monclovense, que el 30 de septiembre cumplirá 56 años, literalmente encendió las redes con el mensaje, pero después como que no le gustó la reacción de propios y extraños, y aseguró que todo fue broma y en realidad recurrió al sarcasmo para burlarse del subsecretario de Salud. Pocos le creyeron, pues en realidad se le vio muy convincente.





Saltillo Limpio



Los que pese a la contingencia Covid-19 no aflojan el paso son la directora de Medio Ambiente y Espacios Públicos, Graciela Arocha, y el titular de Servicios Públicos, Alejandro Hassaf, quienes, con las medidas sanitarias con su personal, le dan atención a espacios públicos, limpieza de calles, recolección de basura y el servicio de luminarias en la ciudad.



Saltillo se distingue por el cuidado de sus vialidades, camellones, plazas públicas y ahora también por contar un servicio de alumbrado de primer nivel, por lo que los equipos de ambas direcciones no pueden bajar la guardia. El alcalde Manolo Jiménez supervisa diariamente que la ciudad se encuentre en las mejores condiciones.





Ojo con las cuotas



¿A estas alturas de la economía nacional, hay quienes están pensando en aplicar el cobro de cuotas escolares y condicionar su pago para aceptar a futuros alumnos en las escuelas? Pues sí y precisamente en ese sentido va la iniciativa del diputado federal Evaristo Lenin Pérez Rivera para que la SEP y las secretarías estatales pongan ojo y despejen dicha posibilidad.



De acuerdo con el legislador y líder moral del partido Unidad Democrática de Coahuila, resulta increíble que a como están las cosas en México, con el desempleo al por mayor y la economía en la lona, nadie se aplique en evitar los abusos que luego se cometen como parte de las mafias entre las sociedades de padres de familia, profesores, directores de escuelas y funcionarios de Educación Básica. Por lo pronto, ya puso el dedo en la llaga.