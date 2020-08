09 Agosto 2020 03:10:00

Titular de Minería

Buen día. El subsecretario de Economía Federal, Francisco Quiroga quien es el titular de Minería de esa dependencia estuvo ayer en Monclova proveniente de la Región Carbonífera donde se entrevistó con productores de carbón previo al arranque de la llamada reactivación económica donde proveerán más de 2 millones de toneladas.



Afirmó que los productores serán responsables de cualquier impacto al Medio Ambiente y que deberán cumplir con toda la normatividad en seguridad, higiene, asuntos fiscales, ecología y prevención contra la pandemia Covid-19. En esta localidad se entrevistó con Ismael Leija dirigente del Sindicato Democrático.



Caso Micare



Matiné dominical esta mañana en la agonizante Sección 293 del Sindicato Democrático en Nava, y ahí la comisión sindical y los dirigentes locales informarán a los trabajadores, lo que hay hasta el momento en propuestas de la empresa para fechas de salida y finiquitos.



Será información que en su momento reflejará las características de salida y finiquitos de los 878 trabajadores involucrados por el cierre de la mina. Las discusiones siguen abiertas y hoy los casi ex trabajadores escucharán y resolverán.



La parte medular del proceso consiste en saber cuántos días de salario diario integrado por año laborado se pagará, y las condiciones en que varias cuadrillas continuarán labrando por algún tiempo, de tal forma que el proceso sigue abierto, y se prevé que tal vez suceda la próxima semana, mientras tanto la empresa sigue pagando salarios y prestaciones a los trabajadores.



El 17 de julio anterior en sesión efectuada en la Sección 293 del Sindicato Democrático, los trabajadores eligieron una comisión especial que discute con la parte patronal las condiciones de salida y finiquito, la cual quedó integrada por José Luis Martínez Vázquez, Fernando Morín Alvarado, Ariel Hernández Cruz, Jesús Hernández Perales, José Luciano Hernández Castillo y Abelardo Ortiz Montalvo.



Suman 878 trabajadores sindicalizados de la Unidad Micare de Minera del Norte de AHMSA, aunque provisionalmente 250 continuarán laborando en cuidado de los equipos de la Planta Lavadora, Mina II, Manejo de Carbón y Mina VII, y todos esos detalles se están viendo entre los comisionados y Relaciones Industriales.



Elecciones frías



Desde tiempos pasados la ciudadanía tiene repudio a las elecciones porque es la misma gata nomás que revolcada donde unos actores son ladrones y otros rateros, ahora menos acudirán a las mesas receptoras de votación en medio de la pandemia que sigue ampliando su mancha negra, fúnebre por todos los rincones de México, al tiempo que el decrépito a diario muy temprano le canta a López Gatell, el clásico setentero de los Bee Gees; ¿How Deep is your love?.



Las elecciones intermedias tradicionalmente lucen desangeladas, frías, escaso flujo de asistencia, y ahora con la pandemia la gente tendrá miedo de acudir a las urnas, aunque de hecho será una guerra de todos los partidos políticos por lograr seducir a la ciudadanía a cambio de una despensa.



La chiquillada intentará alcanzar el 18 de octubre una curul plurinominal, pero el objetivo más importante que persiguen es obtener la votación mínima para continuar parasitariamente recibiendo el buen bonche de prerrogativas del Instituto Electoral de Coahuila. Hasta Humberto Moreira logró inventar un partido político local que participará en la jornada.



En Nicaragua, se lleva a cabo la serie final de campeonato de la Liga Nacional de Beisbol y con miles en la tribuna con cubre boca, es lo que se observa en las transmisiones en vivo por Facebook, pero lo raro es que no hay aplicación de sana distancia, y es que no hay contagio comunitario como en México y otras regiones del mundo.



Hasta mañana