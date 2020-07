02 Julio 2020 04:07:00

¡Todo fue mentira…!

El 1 de diciembre de 2018, el nuevo Presidente mexicano dio a conocer “los primeros 100 compromisos” de su naciente gestión.



Salvo algunas promesas de entrega de becas y otras dádivas, todo el resto fue mentira.



Aquí algunas de las mentiras más grotescas:



1. Fue mentira uno de los compromisos más atractivos, el número 84 que prometió que el primer domingo del 2021 se llevaría a cabo una consulta para preguntarle a los mexicanos “si Obrador debía continuar en la Presidencia o no”. En lugar de tal consulta, López nos regaló un informe mentiroso.



2.- Fue mentira el compromiso 90, que prometía que no habría censura a ningún medio y ningún periodista. Hoy se vive la peor censura en la historia.



3.- Fue mentira el compromiso 92, que proponía respeto absoluto del Poder Ejecutivo al Legislativo y Judicial y que dejaría de ser “el poder de poderes”. Hoy legisladores y jueces están sometidos por Palacio.



4.- Fue mentira el compromiso número 3, que se mantendrían las estancias infantiles.



5.- Fue mentira el compromiso 7, de que en 2019 estarían funcionando 100 universidades.



6.- Fue mentira el compromiso 8, que prometió promover la formación artística y que se apoyaría a creadores y promotores de la cultura y el arte.



7.- Fue mentira el compromiso 9, que prometió que sería promovida la investigación científica y tecnológica.



8.- Fue mentira el compromiso 11, que prometió impulsar un plan para el apoyo a los damnificados de los sismos.



9.- Fue mentira el compromiso 13, que prometió garantizar atención médica de calidad y fármacos gratuitos. Hoy el sistema de salud es un cadáver y niños y mujeres con cáncer mueren a diario abandonados a su suerte.



10.- Fue mentira el compromiso 20, que prometió que en un año habría un Plan Nacional de apoyo al campo con fertilizantes.



11.- Fue mentira el compromiso 28, que prometió que no subirían los precios de gasolina, diésel y energía eléctrica.



12.- Fue mentira el compromiso 32, que prometió que no aumentarían los impuestos en todo el Gobierno.



13.- Fue mentira el compromiso 33, que prometió un crecimiento económico de entre 4 y 6% del PIB.



14.- Fue mentira el compromiso 34, que prometió que no habría nepotismo en el Gobierno de AMLO. Familias completas, como la propia familia presidencial y los consentidos Sandoval-Ackerman, son el orgullo del nepotismo lopista.



15.- Fue mentira el compromiso 39, que prometió que se reduciría en 50% la publicidad oficial. Hoy les pagan carretadas a los medios y periodistas que elogian al Gobierno.



16.- Fue mentira el compromiso 44, de que no se remodelarían oficinas ni se compraría mobiliario. El Presidente vive en un Palacio remodelado y con mobiliario nuevo.



17.- Fue mentira el compromiso 46, que prometía que militares y policías no estarían al servicio de funcionarios o particulares. Todos los funcionarios de primer nivel de los gobiernos de Morena y todos los amigos y parientes de la familia presidencial gozan de escoltas y guaruras militares.



18.- Fueron mentira las promesas 51 y 52, para transparentar con observadores de la ONU el gasto público y las obras del Gobierno. Hoy todo es adjudicación directa. Es decir, corrupción.



19.- Fue mentira el compromiso 54, que prometió descentralizar todas las secretarías de Estado.



20.- Fue mentira el compromiso 55, de que nadie del nuevo Gobierno violaría la Constitución y que no habría impunidad para nadie. El primero en violar la Carta Magna ha sido el propio Presidente.



21. Fue mentira el compromiso 56, que prometió reformar el Artículo 108 constitucional, para juzgar al Presidente por cualquier delito que cometa.



22.- Fue mentira el compromiso 66, que prometió que el Gobierno nunca estaría en contra de quienes invierten o generen empleos.



23.- Fue mentira el compromiso 67, que prometió formentar el turismo y crear millones de empleos.



24.- Fue mentira el compromiso 73, que prometió impulsar todas las fuentes alternas y renovables de energía, como la eólica, solar, geotérmica…



25.- Fue mentira que la Fiscalía General de la República contaría con autonomía absoluta. Hoy es el brazo represor del Presidente.



26.- Fueron mentira los compromisos 94 y 95, relativos a una política exterior basada en principios y una relación de respeto mutuo con EU, el Presidente mexicano es el más servil de la historia frente a Donald Trump.



Y si aún tienen dudas, en 19 meses de Gobierno, el presidente Obrador ha dicho casi 30 mil mentiras en sus mañaneras.



Aquí lo dijimos cientos de veces: “la de AMLO es una propuesta mentirosa”. Hoy el tiempo lo confirmó, apenas a dos años de la victoria.