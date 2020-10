19 Octubre 2020 04:10:00

Todo ganado

TODO GANADO Carro completo para el PRI, se cumplió el pronóstico de la encuesta que hace una semana publicó Zócalo Monclova.



El triunfo del tricolor fue abrumador, prácticamente no tuvieron contrincantes.



La pelea por el segundo y tercer lugar estuvo entre Morena y Acción Nacional. Minutos después del cierre de la casillas, Alejandro “Alito” Moreno y Rodrigo Fuentes anunciaban el triunfo en los 16 distritos del Estado.



El PRI está de regreso, dijo el dirigente nacional del Revolucionario Institucional.



El último carro completo del tricolor en el Estado fue en el 2014.



VUELVEN A FESTEJAR En el PRI de Monclova la última vez que pudieron festejar un triunfo fue en el 2015 y con la misma candidata.



Guadalupe Oyervides fue la última en darle un triunfo a su partido cuando ganó la diputación federal.



Anoche volvió a retumbar el edificio del PRI, la alegría volvió a los priístas que no habían conocido un triunfo desde hace más de 5 años.



EN ANÁLISIS Antes de que terminaran de computar las actas, ya habían iniciado con el análisis de los números.



Y es que en el PRI de Monclova comparaban los resultados de sus candidatos, Guadalupe Oyervides y Ricardo López Campos.



Con el 83% de las casillas computadas no hallaban el porqué la candidata del V Distrito sólo tenía unos 500 votos más que el abanderado del VI Distrito.



Oyervides tenía el 70 por ciento del electorado de Monclova y el resto para Ricardo y aún así llevaba 21 mil 784 votos, en todo el distrito, contra 20 mil 046 sufragios.



Alguna explicación habrán de encontrar a ese resultado que debería ser más abultado para la candidata del V Distrito.



AL CUARTO LUGAR El dirigente espurio del PAN, Jesús de León Tello parece vivir en otro mundo.



Ayer se cumplió lo que mucho se ha dicho sobre el líder estatal, no sabe ganar elecciones.



Chuy de León no dio la cara por el fracaso electoral, golpe que también le llegó de rebote a Guillermo Anaya.



En cinco distritos los mandaron al cuarto lugar y en los 16 estuvieron debajo de Morena y por mucho.



Pese a la vapuleada que les dieron en las urnas, el líder espurio dice que el resultado no desalienta a los que fueron sus candidatos.



Lo que no supo Chuy es que Rolando Valle y José Luis Castro ni siquiera salieron a agradecer a los pocos que votaron por ellos.



Para los candidatos del V y VI distritos fue debut y despedida. FRACASADOS Rolando Valle y José Luis Castro y sus respectivos suplentes fueron un fracaso como candidatos.



Los dos superados ampliamente por los de Morena que sin hacer campaña sacaron el doble de votos.



Antonio Ballesteros obtuvo más de 2 mil votos que Rolando. El sábado por la noche, en el war room del panista lo daban por ganado cuando menos en Monclova.



Cristina de la Rosa hizo polvo a Castro en el VI distrito.



LAS PLURIS En la repartición de las plurinominales, Morena se llevaría cuatro curules, tres para Acción Nacional y dos más para UDC. Mayra Lucila Valdez, Rodolfo Walss y tal vez Na-talia Vigil tienen su lugar asegurado.



Por el lado de Morena están amarrados Lizbeth Ogarzón y Francisco Cortés. Anote por UDC a Tania Flores y Brígido Moreno y no habrá pluris para nadie más.



El que se quedó con las ganas de regresar al Congreso del Estado es Refugio “Cuco” Sandoval del Verde Ecologista.



Por cierto que anoche había una larga fila en la oficina del PVEM de Monclova.



Eran los que fueron representantes de casilla que estaban esperando su pago.



DEBUT Y DESPEDIDA Con lo que se llevaba anoche de actas computadas todo parece indicar que el ex gobernador Humberto Moreira y su hijo Rubén Humberto se quedarán sin partido, no alcanzarían el 3 por ciento.



Tampoco Emiliano Zapata y PRC desaparecerían. PRD, PT y MC no pierden el registro pero se quedarán sin prerrogativas.