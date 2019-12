22 Diciembre 2019 04:10:00

TODO LISTO PARA PAISANOS

Con el inicio de la temporada alta de llegada de paisanos las autoridades de Coahuila de los tres niveles de Gobierno se prepararon para brindar el mejor viaje por nuestras carreteras a los miles y miles de paisanos que acostumbran a viajar por el estado, pero también a otros miles que por primera vez se dieron cuenta de la seguridad de estas vías de transporte…



Todos se prepararon lo mismo la PFP división Caminos, también la Secretaría de Seguridad, el Instituto Nacional de Migración y otras dependencias que se involucran como es el Ejército…



La instrucción del gobernador Miguel Riquelme fue clara en el sentido de que nadie podía confiarse, ni fallar en la atención a los paisanos para que haya cero quejas y sea un periodo de saldo blanco…



La orden fue claramente señalada también por el secretario de Seguridad, José Luis Pliego y por el secretario de Gobierno, Chema Fraustro Siller, para que los servidores públicos del estado atendieran la orden y también los paisanos sintieran la seguridad brindada y no hubiera contratiempos…



Claro que siempre se escapa un detalle, porque eso sucedió con los trabajadores de la autopista Premier, la cual se vio saturada, sobrepasada por los miles de paisanos que llegaban de Texas y muchos más estados de la Unión Americana…



Fue tal el flujo de paisanos que se atoraron por los tiempos y la falta de pesos en su efectivo para pagar el peaje….



La fila se prolongó por kilómetros, hasta ocho, lo que demoró tres horas en algunos momentos el cruce de paisanos…



Muchos tenían ya la importación temporal, pero también los trámites de Banjército, solo que en la autopista Premier les faltó prepararse…



Y no solo en el sentido norte-sur, sino también el flujo se presentó de sur a norte, con filas de un kilómetro, porque era mucha la gente también que se dirigía a Texas desde Coahuila…



Veremos qué estrategia se genera a partir de hoy domingo y en esto de los días antes de la llegada de Navidad y también para el regreso, cuando se presente la situación de cobro en la autopista Premier…





Permisos falsos de importación temporal



Donde ya investigan es en la Aduana y en los accesos cercanos a ella, tanto oficiales de Comercio Exterior como elementos de otras corporaciones porque ha surgido una nueva forma de defraudar a los paisanos…



Resulta que algunos paisanos han denunciado que al ingresar a Coahuila luego de llegar por los puentes internacionales, sujetos extraños les ofrecen permisos de importación temporal que a todas luces son falsos , ya que esos documentos solo se tramitan en Banjército y la Aduana directamente…



Por ello es que las autoridades ya investigan quién o quiénes son los timadores que pretenden usurpar funciones y entregar documentos falsos, que representan un delito y que si los paisanos los compran y pretenden usar para introducir sus vehículos al país también incurren en un delito…



Ante eso el administrador de la Aduana, José Luis Peña, está atento a que se desarrollen sin contratiempos las operaciones y haya agilidad en los puentes para revisiones e ingreso de miles de paisanos que llegan desde Texas…





Heriberto Fuentes Maciel, bonos a la alza



El notario Heriberto Fuentes Maciel, exsubprocurador y exdiputado local, podría comenzar a resurgir pues tiene importantes proyectos tanto de tipo social, como en su labor de fedatario…



Fuentes Maciel es un profesionista muy preparado, que ha desempeñado un destacado trabajo como representante de consorcios internacionales en esta región y en el estado, pero que además conoce de la problemática y necesidades sociales de todos los sectores de Piedras Negras…



Por ello no hay que perderlo de vista, tal vez el tiempo le dé una nueva oportunidad política, ahora sí sin responsabilidades como las que tuvo en su última incursión, cuando el encargado de la Procuraduría gustaba de escapar de los problemas y dejar a Fuentes Maciel con todo el paquete y atención…



Veremos y diremos cómo es que se desarrollan los siguientes meses para el destacado notario…





Barra de abogados, solo de abogados



Donde las cosas volvieron a la normalidad fue en la Barra de Abogados de Piedras Negras, luego de que algunos de sus integrantes cuestionaban de cómo era posible que integrantes de esta institución de litigantes fuesen funcionarios y se les permitiera pertenecer a la misma y participar dentro de la mesa directiva…



Tras la corrección de este asunto, ahora la Barra de Abogados cuestiona cómo es que algunos pretenden aprovechar la misma para impulsar a sus familiares sin que tengan la experiencia ni la preparación, todo ello con miras a convertirlos en futuros jueces, es decir, les pavimentan e camino pero se valen de la Barra para ello...



Por lo pronto, ya la presidenta de la Barra de Abogados, Laura Mireles, ha tranquilizado las aguas que se movían mucho, porque los socios decían que no era posible que algunos funcionarios supieran de lo que se haría en la Barra de Abogados para mejorar procesos, cuando los contratiempos los generan en muchas ocasiones las autoridades…