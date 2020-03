25 Marzo 2020 03:10:00

Todo pausado

Buen día .La orden de paralizar toda la actividad sindical surgió ayer en las secciones 147 y 288 y no únicamente eso, sino también quedaron aplazadas por tiempo indefinido las revisiones salariales y el motivo ya lo sabemos todos; medidas preventivas para inhibir riesgos de contagio por el coronavirus, del mismo modo en las secciones 27, 71, 205, 303, 239, 265 y 293 hasta nuevo aviso.



Error cometieron ayer los chavos del Grupo Verde de la Sección 147 que trabajan en el departamento Laminación en Caliente ya que se reunieron en el paraje denominado El Huizache para elegir precandidatos a cargos sindicales del bloque “B”.



O sea que les importó poco la contingencia sanitaria y medidas de prevención contra el coronavirus, y hasta se dieron percató de ese suceso personal de la Secretaría de Salud que inmediatamente tomó nota.



Urge concientización



Se cree que si continúa la cuarentena los aumentos salariales se aplicarían directamente o sea el 6.5 por ciento debido a la emergencia, y en cuanto a la efervescencia sindical, surgen voces que recomiendan que es mejor que la base haga pausa porque el horno no está para bollos, pero hay todavía mucha gente a la cual todavía no le cae el veinte de la gravedad de todo esto, no entienden ni entenderán.



En la Sección 288 ya se estaba alistando una planilla independiente o sea diferente a los Grupos en Unidad y la estaba organizando Jesús Humberto Valdés Orozco quien trabaja en Mantenimiento Auxiliar de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México, pero cuando apenas estaban tomando vuelo cayó el anuncio de que se suspende todo hasta nuevo aviso.



Por otro lado, Joel Martínez Gaytán quien trabaja en el departamento Coquizadora 2, ya se estaba apuntando como aspirante a delegado convencionista, trabajos que aparentemente se llevarían a cabo en junio.



Arriesgan la vida



¿Cuááál Cuarta Transformación?, pura mentira, se creía que habría mucha inversión en salud, en empleo, en mejores condiciones de vida, pero nada, por lo pronto, ayer los chavos y chavas enfermeros y enfermeras del IMSS protestaron porque simple y sencillamente están arriesgando sus vidas y la del prójimo.



Lo anterior porque ni siquiera tienen tapabocas, gel antibacterial, guantes, desinfectantes ni nada de nada, así que tienen que trabajar totalmente desprotegidos en el Hospital General de Zona 7 y demás clínicas de la región donde no hay absolutamente ningún material de protección en medio de la contingencia sanitaria.



¿Cómo puede ser posible que en el propio santuario o recinto de la salud mexicana como es el Instituto Mexicano del Seguro Social se carezca hasta de lo más indispensable para prevenir una contingencia de esta naturaleza en lugar de echar toda la carne al asador?, y mientras otros países están echando a andar miles de millones de dólares, aquí ni siquiera una bicoca, invierten saliva y mentiras.



¿Cuál Cuarta Transformación?



La Primera Transformación de México fue la Guerra de Independencia iniciada en 1810 con Morelos, Allende, Hidalgo, entre otros al frente en la lucha contra la corona española; la Segunda Transformación la Guerra de Reforma con Benito Juárez en el liderazgo de 1958 a 1961 que terminó con el fortalecimiento de la República.



La Tercera Transformación la Guerra Civil de 1910 mejor conocida como Revolución Mexicana encendida por Francisco I. Madero, y ahora se suponía otro episodio de largo metraje en la historia del país con la supuesta Cuarta Transformación, pero ni de chiste.



El aspirante independiente a diputado local Héctor Garza Martínez pidió formalmente al Instituto Electoral de Coahuila que lo exima del requisito de recabar el porcentaje de apoyo ciudadano consistente en el 1.5 por ciento de la lista nominal de electores, y que suspenda y/o termine anticipadamente en su caso el periodo de recolección de firmas por la contingencia sanitaria.



Hasta mañana