08 Junio 2019 03:10:00

Todos a festejar en Tijuana

TODOS A FESTEJAR EN TIJUANA, ¡se cancelan aranceles!, cedió Donald Trump ante el clamor de los enviados del Gobierno mexicano, los detalles de fondo no se conocen pero de que los migrantes que entren se quedan en el país está pactado.



YA CASI CUANDO CERRABA EL día, con la convocatoria del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de concentrarse en Tijuana se anuncia que no se aplicarán aranceles.



DE TODAS FORMAS HAY REUNIÓN en Baja California, “para festejar” diría AMLO, y bueno razón les sobra al Presidente y los de Morena para querer hacer huateque por allá.



MARCELO EBRARD, EL SECRETARIO DE Relaciones Exteriores, la sufrió unos días pero finalmente libró en encargo, debió dormir tranquilo anoche.



EL GOBERNADOR MIGUEL ÁNGEL RIQUELME, fue el primero en celebrar la suspensión de aranceles con ellos se salvan empleos y oportunidades de desarrollo.



VEREMOS SI COMO QUIERA IRÁ a Tijuana a festejar el triunfo de los de Morena en aquel Estado.



RETIRADO DE RECORRIDOS EN CAMPO, al menos por estos rumbos, ahora es frecuente ver al secretario de Desarrollo Rural, José Luis Flores Méndez, en conferencias, foros y exposiciones de esas que no asolean ni hacen sudar.



“EL CHAPO” FUE PARTE DE la representación en la Exposición Agroindustrial y Ganadera Canacintra 2019 en Saltillo, donde se juntan los “fifis” y se entregan reconocimientos a hombres que han impulsado el campo.



PUEDE QUE POR ESTOS MOMENTOS no tenga nada que inaugurar, arranque de obras o entregar apoyos, por eso es que no se le ha visto por la Región Centro, pero en unos meses su visita será frecuente, ya verán.



LA POLÍTICA ES DE CIRCUNSTANCIAS dicen por ahí, y algunos regidores de Torreón han sabido aprovecharla bien, porque una cosa es que los exhorten, les pidan u ordenen y otra que cumplan.



LA ESCASEZ DE AGUA ES el tema desde hace semanas en Torreón, el alcalde Jorge Zermeño, panista él, está empecinado en que el suministro es normal y puede que lo sea en su sector no así en otros.



JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ JARDÓN, SE llama el regidor que se trepa en las pipas de 30 mil litros de agua, va hasta donde la reparte para revisar que llegue hasta donde hace falta.



POR AHÍ SE TOMÓ UNA foto llenando tambos de agua, por supuesto que no creemos que aguante hasta que vacié la pipa, pero con la simple supervisión es más que suficiente.



EN TORREÓN HAY OPERADOR POLÍTICO, se llama Samuel Rodríguez, “cadillito” que los pone a trabajar, por otro lado hay un alcalde que no se le da conciliar, negociar y cayó en la tentación.



LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN TORREÓN como negocio familiar, grandes inversiones que no dan resultado, malo el cuento.



DE QUE LOS HAY, LOS hay, y no tiene que esforzarse en buscarlos, solos se evidencian con transas, compromisos de cuates o intereses familiares, sin ir muy lejos en Nadadores decían que Abraham Segundo era lo mejorcito y resultó que no.



RESULTÓ QUE NO, AL MENOS eso dicen los ciudadanos de por allá que le exigieron reincorporen el agua rodada que la desviaron para favorecer al ex alcalde Cheché Moreno.



EL ERROR DE ABRAHAM FUE reconocer ante los ciudadanos que “él no le va a entrar”, la autoridad municipal no quiere salir o cuando menos fingir que defiende a su pueblo.



LÁSTIMA DE JUVENTUD, DE ENERGÍA, de haber recuperado la alcaldía, porque con actitudes como las de Abraham Segundo han hundido al PRI en un hoyo del que es difícil salir.



LA LEY ES LA LEY, si el derecho le asiste al ex alcalde para quedarse con el agua rodada pues sólo hay que demostrarlo, pero decir “no le entro” a la primera es porque sabe en qué condiciones está, qué bruto el Segundo.