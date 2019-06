12 Junio 2019 04:09:00

Todos a la olla: Lozoya

S ol, La, Si, Do... en todos los tonos está dispuesto a cantar el exdirector de Pemex; no le importa embarrar –a cuántos y a quiénes–...







O sada declaración ha hecho su defensor, aquel que fue conocido como “el fiscal de hierro”... pues según sus palabras, fue Peña quien cometió los yerros.







P elos de punta debe tener el expresidente Peña, pues “su amigo” Lozoya Austin le pone a la hoguera leña...







A ver si no está en los planes de la Cuarta Transformación una chuza completa, para hacerla de emoción, de manera que se vengan en cascada las órdenes de aprehensión.