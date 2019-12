29 Diciembre 2019 04:10:00

Todos contentos

Termina el 2019 y está por iniciar una nueva década, la mano del gobernador Miguel Ángel Riquelme se notó, nos aseguran, en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso estatal. A la hora de las definiciones todo salió por unanimidad: presupuesto y paquete fiscal, renovación de la presidencia de la Junta de Gobierno, Mesa Directiva y Diputación Permanente.



Lo de esta semana en el Palacio de Coss, nos mencionan, es reflejo de la relación permanente entre los poderes, al grado de que durante el año no hubo sobresaltos. Además, se manda un buen mensaje en vísperas del arranque del proceso electoral.



Morena fake

Por si fuera poco y en el día de los Santos Inocentes, la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, también de nombre falso, pues el verdadero es Citlali Ibáñez, denunció a través de su cuenta de Twitter que hay grupos que intentan formar nuevos partidos políticos utilizando el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que afirman que Morena no es un partido político, lo cual, asegura, es totalmente falso.



Y así, como si valiera la pena aclararlo, dice que Morena es un partido fundado por el Presidente y que compitió en las elecciones de 2018 y 2019 con magníficos resultados, y en 2020 y 2021 volverán a ganar, por lo que invitan a sus compañeros y compañeras a ratificar su militancia y no dejarse engañar.



Se sube

Y aborda el tren de las bromas el mismísimo Chuy de León, quien colaboró al Trendsmap en Saltillo con la tendencia del #DíaDeLosInocentes, colgando en sus redes sociales el post de que el verdadero día de los inocentes fue el 1 de julio del 2018 porque, quién no recuerda esa lección, digo, elección.



Por cierto que al Marqués se le hace una inocentada que Jesús de León, también conocido como el dirigente espurio de Acción Nacional, critique algo, cuando ha sido señalado por su mala puntería para mantener al partido como una verdadera oposición en el estado.



Además, contra todo pronóstico, este aseguró que la Alcaldesa de Villa Unión, Narcedalia Padrón Arizpe, no dejará el cargo de forma definitiva, pues dijo recién habló con ella y le anticipó que pese a que, por cuestiones de salud se ha estado ausentando algunos días del municipio, sigue trabajando y no ha abandonado el cargo ni está refugiada en los Estados Unidos, como se rumora desde el ataque armado al municipio.



Llega tarde

Al que se le fue el tiempo y con ello la oportunidad de ser el primer alcalde en echar fuera a su propio Cabildo, fue a Ramiro Pérez Arciniega, ya que según el Tribunal Electoral de Coahuila, el Edil llegó tarde con su denuncia y tuvieron que declararla improcedente.



Y es que el Alcalde se quejó amargamente de haber sido excluido de dos sesiones secretas organizadas por los regidores.



Sin embargo, o de plano se dio cuenta hasta muy tarde o sus asesores no le avisaron que corría el tiempo, porque la demanda se presentó fuera del plazo de tres días señalado por la ley, es decir, del 28 al 30 de octubre, por lo que al haberla llevado el Alcalde hasta el 1 de noviembre, la denuncia fue desechada.



Así que los ciudadanos poco sabrán si tiene la razón el Alcalde en pelearse con su equipo o si seguirá la pugna interna en la alcaldía parrense.



Medio millón

Ya suma medio millón de pesos el adeudo de la Casa del Migrante a Aguas de Saltillo. Si las cuentas le salen a este Marqués, la deuda se ha incrementado de manera exponencial desde mayo de 2017, cuando la suma era de 112 mil pesos, ahora dice Alberto Xicoténcatl Carrasco, ya va en medio millón de pesos y ni esperanzas de pagarlo.



No es una bronca nueva, pero sí desatendida. Aguas de Saltillo colocó sellos de clausura la mañana de ayer y seguramente recibirá la reprobación social por la cancelación de un derecho básico conferido en la Constitución. Pero la realidad es que alguien no está haciendo su trabajo, ni de gestión ante la paramunicipal ni de responsabilidad social para con los migrantes.



Según los cálculos, en la Casa del Migrante se atiende a 120 personas en promedio al día, por lo que el consumo es de 180 a 360 metros cúbicos al mes, con un costo aproximado de casi 7 mil pesos, mismos que debe absorber una organización civil que, como todas en el mundo, suple la no intervención del Estado.



Arreglado Matamoros

Mucho trabajo que ha tenido el fiscal Gerardo Márquez Guevara con la ola de violencia desatada en el estado: las autoridades se dieron prisa para esclarecer los hechos y de paso descartar la posibilidad de que la agresión a Raúl Onofre Contreras haya sido por motivos políticos.



Ya van tres detenidos por este incidente y aseguran las autoridades se trató de un asunto fortuito, ya que los agresores pretendían robar camionetas, como finalmente lo hicieron en dos casos, pero no contaban con que el también exdiputado se las iba a poner difícil y consumaron el atraco al darle un cachazo en la cabeza. Por lo pronto, los malhechores están tras las rejas y el priista se reporta listo para la operación política que se va a requerir a partir del 1 de enero.



Ayer también se rindió un homenaje al comandante Hugo Isidro Ramos Cisneros, de la Agencia de Investigación Criminal del Mineral de Palaú, mismo que perdió la vida en cumplimiento de su deber.