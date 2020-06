10 Junio 2020 04:10:00

Todos contra el COVID en Torreón

La reunión que sostuvo el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, con el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, sin duda que debe de redituar buenos dividendos en materia de salud y podrá colocar a la Región Laguna en el camino para frenar la ola de contagios de coronavirus que ha enfrentado de manera alarmante durante las últimas semanas…



Los contagios podrían no ser preocupantes, siempre y cuando la ocupación hospitalaria, las camas ocupadas por enfermos de Covid-19, no alcanzaran el 92 por ciento, cifra que se torna alarmante, que preocupa y que por ello es necesario trabajar de manera conjunta antes que la situación que se vea en las calles en Torreón sea de película de terror…



Salud a nivel estatal lo ha advertido desde hace ya varias semanas que el ritmo de crecimiento de los positivos de coronavirus es peligroso, es preocupante, pues una vez saturadas las camas disponibles para atender a los enfermos en situación crítica, entonces veríamos a personas convalecientes en las calles y sin forma de ser atendidas…



Ése es el escenario que el gobernador del estado ataja, que las autoridades municipales ya entendieron que hay que frenar y que ahora no se puede pensar en política, sino en la salud de todos los coahuilenses de esa zona llamada “La Perla de la Laguna”…





Alarma económica en Eagle Pass



Tardaron, pero ya lo hicieron, por fin los responsables de la iniciativa privada, preocupados y que no habían alcanzado a razonar sobre su representatividad y la urgencia de exigir, de pedir, a las autoridades federales ante la crisis que se vive en el comercio, ahora sí entendieron y han alzado la voz para pedir allá en Washington que se abran las fronteras con México al cruce de turistas desde el sur…



De nada sirve que se avance una y otra etapa en Estados Unidos, porque la enfermedad está a todo galope y sigue el pico de la pandemia, mientras que los negocios sucumben, cierran, van a la quiebra, porque el turismo desde México no puede llegar…



Ayer el empresario Morris Libson, quien tiene voz en ambos lados de la frontera y también Héctor Serna, se reunieron como representantes de la iniciativa privada eaglepasseña con el jefe de Aduanas y Protección Fronteriza para pedirle, exigirle, que gestione allá en la capital del país que ya se abran las fronteras al cruce de personas desde México…



La razón es sencilla, los empleos, los negocios de todos los giros van a la quiebra y no pueden soportar más, eso a pesar de que el gobierno federal allá sí los ha apoyado con recursos directos para sueldos y salarios…



El desempleo a más del 25 por ciento y un panorama negro, obligaron a los empresarios a pedir que ya se abra y para ello han alzado la voz y se reunieron con Paúl del Rincón. Veremos pues cómo es que lo entienden allá en Washington, donde se toman las decisiones…





Inician despidos en la industria de PN



Cuando en el IMSS en sus registros de empleos se ve una baja considerable en los últimos tres meses, en el cierre del tercer mes en el sector industrial de la Región Norte de Coahuila, específicamente en Piedras Negras y Cinco Manantiales, ya se estima que habrá 400 despidos de entrada, debido todo ello a la pandemia del coronavirus…



La Canacintra que preside César Muñoz, ha dejado en claro que sí hay afectaciones y que aunque las calcula de forma moderada, lo que se ve es un desempleo que será un factor producto de esta situación mundial de salud…



Empresas como Hendrickson y otras del sector ya han hecho sus recortes y los podrían mantener las siguientes semanas acorde a como se comporte el mercado automotriz que no pinta nada, pero nada bien…



Si a eso le agregamos el comercio, más los empleos informales que se han perdido y otros de sectores que no se han reactivado y hoy por hoy no saben siquiera si mantienen el empleo, lo que sí estamos seguros es que la crisis será severa y se mantendrá hasta el cierre de año…





Ambientalistas de Coahuila se manifiestan



Ante el recorte presupuestal que se ha planteado para las áreas naturales protegidas, los ambientalistas de Coahuila han alzado la voz para que eso no se aplique por parte del Gobierno Federal a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas…



Consideran que esta acción dañará áreas esenciales para el desarrollo de la vida y sustento de comunidades indígenas y no indígenas del país y para el caso de Coahuila, provocará que desaparezcan pueblos de la zona norte y cuya población se dedica principalmente a la conservación de áreas de protección de flora y fauna, Maderas del Carmen y también lo que se denomina monumento natural Río Bravo del Norte…



Disminuir el presupuesto provocará que queden expuestas millones de hectáreas y áreas marítimas, pero además ahí viven más de un millón y medio de personas y otros 30 millones en sus alrededores y son áreas que protegen ciudades de huracanes, las proveen de agua y se convierten en laboratorios donde cada año se realizan investigaciones que luego se aplican en beneficio de la sociedad y todo ello se verá afectado con este recorte…



Los ambientalistas de Coahuila, entre ellos la bióloga Eglantina Canales, hoy se han manifestado por la reserva natural El Carmen y por todas las reservas y áreas naturales protegidas de nuestro país…