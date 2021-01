23 Enero 2021 03:10:00

Todos correteando las regidurías en el PAN…

Hasta coraje da ver la lista de aspirantes a regidores y síndicos que están saliendo en todos los partidos.



No se toma en cuenta su capacidad, estudios profesionales, carisma con el pueblo, labor social previa, fuente honesta de ingresos, menos si ya ocuparon otros puestos y quedaron mal a la gente, no tienen cara para andar pidiendo otra vez el voto.



Ya está apuntada la ex regidora y ex diputada Rosa Nilda González Noriega, otra vez quiere ser regidora o síndica, pero quiere seguir cobrando en la nómina municipal.



Otra vez Ariel Venegas Castillo y Eduardo García Andrade, quienes ya le sacaron gusto a eso de cobrar de oquis, ya no se quieren ir, hasta Teo Kalionchiz está anotado, otra vez, cuando lo único que ha hecho es besar el pavimento.



La regidora Aurora Barrios, cuñada de Rosa Nilda, no se registró porque debe varios miles de pesos de cuotas al PAN, pero que registró a su marido, José Andrés Macías.



También la regidora Wendy Carlos, registró a su marido Javier Robles y así pues el sueldazo que se quede en familia.



Pero también aspiran elementos buenos como José Ernesto Pérez Luque de Frontera y Enrique Hernández Sarabia de Monclova, panistas que realmente han trabajado por el partido, que le tienen amor a la camiseta, que han defendido ideales y que la gente los conoce y pues no están choteados en las nóminas públicas, que eso lo agradece cualquiera.



Le tomaron la palabra los federalistas al Peje...



Aunque quieran negarlo, a todas luces se ve un manipuleo político en el proceso de vacunación contra el Covid-19.



Es increíble que en medio de una pandemia, donde la gente se está muriendo todos los días, donde los contagios u hospitalizaciones van a la alza en todo el país, el Gobierno Federal esté más ocupado en la grilla que en sacar adelante el barco.



Nada, pero absolutamente nada tienen qué andar haciendo los dichosos Servidores de la Nación con chaleco y todo en los puestos de vacunación a lo largo del país, cuando no son ni médicos, ni enfermeras, ni militares, a lo único que son enviados es a hacer presencia y que todos vean en los chalecos “Gobierno Federal”.



Y ahora a casi un mes de que iniciaron la aplicación de vacunas, López Obrador da su autorización para que los gobiernos estatales y empresas privadas compren las vacunas.



Pero todo esto parece un plan con maña, porque como se trata de una vacuna de emergencia, las compras fueron previas, es decir, “separaron” las vacunas para cuando estuvieran listas y empezaran a venderse.



Entonces a éstas alturas de la pandemia, los Estados no saben cuándo podrán comprar, porque las fábricas están atendiendo los pedidos que tienen previos.



Así es que aunque quieran, pues va a estar prolongada la espera y no nos queda de otra que esperar a que esto avance al paso que dicte la Federación, aunque a la fecha ni siquiera ha cubierto a los trabajadores de la Salud.



Fallece ex alcalde de Ocampo...



Lamentable el fallecimiento del ex alcalde de Ocampo, José Luis González Melchor, primer alcalde de oposición en el municipio y quien se ganó el aprecio de pueblo.



Consternados sus alumnos de secundaria, a quienes apoyó para que cumplieran sus sueños, la gente del pueblo lo despidió en redes sociales. Descanse en paz Pepe González.