22 Abril 2020 04:09:00

Tomemos decisiones basadas en datos certeros y verdaderos

Lidiar efectivamente con el COVID-19 es uno de los retos más grandes que ha enfrentado la humanidad y el éxito depende de la calidad y veracidad de las cifras que nos dan las autoridades, de la capacidad de nuestro sector salud y de las buenas y malas decisiones que se han tomado para prepararnos, atendernos y salir adelante.



Un requisito indispensable para poder tomar buenas decisiones, es contar con información certera, verificable, transparente y adecuadamente comunicada a la población.



Durante la epidemia, los mexicanos hemos recibido información incompleta y a cuenta gotas. Se tardaron 34 días para decirnos que la cifra reportada de “personas estudiadas” correspondía a pruebas practicadas; hasta el 8 de abril se nos dijo que los casos confirmados debían ser multiplicados por un factor de 8.2 para tener un estimado más aproximado de casos y que ese factor se va modificando, por lo que al 16 de abril teníamos 55,951 casos. Lo mismo ocurre con el número de fallecidos, cuya cifra no conocemos con precisión y existen dudas fundadas de que se reportan menos muertes de las que hay, y que las relacionadas a la “neumonía atípica” pueden ser más bien casos de COVID-19, a los que no se les realizaron pruebas.



La decisión de regresar a todas las actividades sociales deberá ser dada a conocer en función de registros respaldados en evidencias científicas y no en suposiciones o cálculos de otra naturaleza. Todas las epidemias conocen una tercera fase en la que aún no sabemos cómo se presentará en nuestro país y cómo se responderá ante ella. Lo que estamos diciendo es que el riesgo sigue presente y lo que está en juego es la vida y salud de los mexicanos. Sin cifras certeras y verídicas en las que todos confiemos, es aventurado dar una fecha para levantar restricciones.



Publicado en Publimetro