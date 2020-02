04 Febrero 2020 03:10:00

Tope a pensiones

Buen día. El tema del tope de pensiones en el IMSS por jurisprudencia de la Suprema Corte no es nuevo, proviene desde 2010 y 2016 pero el IMSS no lo ha aplicado, y ahora la gran pregunta es si acaso ahora la institución lo hará efectivo, o tal vez únicamente en los litigios, el caso es que si lo ejecuta mucha gente resultará devastadoramente afectada en sus percepciones-



Hay muchos profesionistas entre gerentes, superintendentes, etc, en los diversos sectores de la industria que perciben más de mil pesos diarios de salario, pero los ministros de la Suprema Corte de Justicia ‘olvidaron’ también reducir las cotizaciones ante el IMSS.



¿Qué hará el IMSS?



El caso es que la Suprema Corte ha publicó la tesis de jurisprudencia respectiva, la cual se aplicará a todos los litigios donde se reclame la reducción de 25 a 10 salarios mínimos, pero ahora falta que el IMSS decida qué sucederá con su Ley del Seguro Social, y si se cambiarán o no los salarios mínimos en las pensiones que estén apegadas a su ley pero no a la del Congreso Federal.



La ley del Seguro Social de 1997 indica que el tope de salarios mínimos es de 10, sin embargo, años después el IMSS modificó su ley para que algunos derechohabientes tuvieran tope de 25 salarios con la condición de haber cotizado más de 2 mil semanas y cubrir un salario superior a los 25 salarios mínimos mensualmente en los últimos cinco años de vida laboral-.



Ahora la Segunda Sala de la Suprema Corte establece inaceptable el tope de 25 salarios mínimos por lo que se deberán apegar al esquema de 1973 y tener derecho a máximo 10, esto porque el financiamiento del régimen de pensión anterior y el nuevo son distintos.



Pleito en Coquizadora 2



Dicen que el sábado por la noche en sección Baterías de Coquizadora 2 de AHMSA se registró un pleito entre un Jefe de Turno el cual apenas acaba de ascender, pero dicen que no reúne el perfil para ejercer el cargo, y agregan en bares y cantinas que ahí en esa área fueron boletinadas tres categorías a puestos de encargados de calefacción yque no se tomó en cuenta la experiencia en las asignaciones del puesto-



Se sabe, dicen las versiones que lo mismo sucedió en sección Carbón con asignaciones sin tomar en cuenta experiencia ni conocimientos de los designados, e igual que en el caso anterior tampoco el escalafón.



Dice la gente sindicalizada que ahí también hay un profesionista de Relaciones Laborales y un jefe de turno que por la fuerza física están abriendo gavetas arrojando las pertenencias de los trabajadores para colocar ahí sus cosas, además que no hay aumento de cantidad de autobuses para reforzar el servicio, pese a la reubicación de personal de Planta 1 a Planta 2.



Gana litigio NGU



La Corte avaló ayer la titularidad del Sindicato Nacional de Mineros que encabeza Napoleón Gómez Urrutia en el Contrato Colectivo de Trabajo de Mina San Martín en Sombrerete, Zacatecas, y en consecuencia reconoce la huelga estallada el 30 de julio de 2007 en esa subsidiaria de Industrial Minera México, largo litigio a 12 años y medio desde que fueron colocadas las banderas rojinegras.



Diputado demente



El diputado federal decrépito Porfirio Muñoz Ledo que jamás en su vida ha trabajado porque se la ha pasado de cargo en cargo público, y de partido político en partido político, está preparando una Iniciativa con tal de llamar la atención, dicen sus detractores.



Agregan que este tipo en lugar de pelear por medicinas, salud, empleos y seguridad pretende que su Iniciativa sea convertida en ley para que el Gobierno Federal esté obligado a proporcionar a los migrantes alimentos, vivienda, empleo, servicios, atención médica, medicamentos. Eso es traición, dice la gente, de un vejete sin escrúpulos.



Hasta mañana