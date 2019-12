10 Diciembre 2019 03:10:00

Tormenta perfecta

Buen día … El 31 de enero de este 2019 los improvisados de la Secretaría de Economía provocaron escalofrío en Monclova al igual que en otras zonas siderúrgicas del país al desactivar los aranceles de 15 por ciento contra el acero chino, y se alentaba entonces la competencia desleal extranjera, y el riesgo de desempleo masivo era cada vez mayor.



“La Tormenta Perfecta” la titularon en AHMSA porque no únicamente abrían caballerosamente la puerta al acero chino para desplazar la producción nacional, sino que los efectos devastadores se multiplicaban porque Donald Trump continuaba aplicando tributo fiscal de 25 por ciento al acero mexicano ingresado a Estados Unidos.



La crisis entonces era peor que en 2015 porque en esa ocasión la lucha era únicamente para que el Gobierno de México aplicara aranceles al acero proveniente de países con los cuales no hay tratado de libre comercio, pero ahora eran múltiples las afectaciones.



GIGANTE DE RODILLAS



Peor aún; los clientes de AHMSA que exportan acero a Estados Unidos a consecuencia de ese arancel de 25 por ciento, vieron desplomar sus ventas e ingresos y le dejaron un boquete de cartera vencida superior a 100 millones de dólares.



El gobierno mexicano mientras tanto, abrió desde el 1 de febrero las fronteras a las importaciones de acero con precios inferiores a los reales, desplazando deslealmente la producción y ventas de siderúrgicas mexicanas como AHMSA.



GOBIERNO INSENSIBLE



En febrero de 2019 hubo reunión de los acereros con la secretaria de Economía, Graciela Márquez exhibiendo pruebas y documentos de que es totalmente falso que los precios del acero en México son más caros que las importaciones, pero ella no reconoció nada e insistió en que el acero nacional es más caro que el extranjero.



También el empresariado advirtió a la Secretaria de Economía que de no ser restaurados los aranceles habría decenas de miles de despidos y cierre de siderúrgicas en el país, pero ni así hubo reacción de la funcionaria federal y eso incrementó la incertidumbre de la industria del acero con 700 mil empleos en el país y varios cientos de miles directos e indirectos en Coahuila.



En reunión estuvieron dueños de Ternium, Mittal Steel, Tubacero, AHMSA, Deacero, entre otras acereras mexicanas y confirmaron que los empresarios abandonaron la reunión preocupados ante el trato frío y hostil.



SIRENAS DE ALARMA



El 6 de febrero el licenciado Alonso Ancira estremeció a la comunidad al alertar en rueda de prensa el alto riesgo de un despido de 2 mil trabajadores a consecuencia de la desactivación del arancel al acero chino y otros países sin libre comercio con México. El fantasma del desempleo flameaba insistentemente.



Con un mercado peor que durante la crisis de 2015, Altos Hornos de México proyectaba despedir 2 mil trabajadores y reducir la producción en 25 por ciento a partir de la última semana de aquel mes de febrero si el gobierno no reactivaba los aranceles de 25 por ciento a acero importado desleal y a las 3 millones de toneladas anuales que ingresa Estados Unidos a México.



El presidente de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo alertaba ante reporteros monclovenses; “nos estamos acercando al precipicio y si no hay respuesta a los aranceles, a más tardar en dos semanas empiezo el baile”.



Decía que el día siguiente crucial porque se entrevistarían en la Ciudad de México con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, para exponer la urgencia de las medidas arancelarias contra países con los cuales México no tiene tratado de libre comercio y medidas “espejo” a Estados Unidos en 25 por ciento arancelario, es decir, el ojo por ojo que nunca se aplicó.



HASTA MAÑANA