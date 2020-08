21 Agosto 2020 03:10:00

Totalitarismo

Buen día Corrupción, ignorancia y totalitarismo en AMLO es infinito y si Benito Juárez y Venustiano Carranza resucitaran, volverían a morir inmediatamente, y es que mientras el primero defendió la República combatiendo la monarquía y el totalitarismo, en el cieneguense su título de Jefe Constitucionalista lo dice todo.Desde su nicho AMLO ordenó al Poder Judicial de la Federación la suspensión, separación del cargo del juzgador Amós Olivera en represalia porque canceló la orden de aprehensión contra Alonso Ancira, pero eso no es lo grave.Lo catastrófico es que desde hace mucho tiene a sus pies al Poder Legislativo Federal, y ahora también al Poder Judicial de la Federación, tal vez ni siquiera sabe que significa la División de Poderes, pero ya también tiene listo cuchillo, cuchara y tenedor por su apetito por el INE, una delincuencial mafia del poder peor que el PRI y que no existe en ninguna otra parte del mundo.Demonios disfrazadosAhora un hermano del pillo mayor de nombre Pío López Obrador aparece en un video recibiendo dinero para la campaña que le entrega David León ahora premiado por AMLO como zar anticorrupción para las medicinas.Huyen inversionesDesmanteló el sistema de salud, destruye inversiones, la cantidad de defunciones rebasó las 59 mil, va en dirección a las 100 mil y los 600 mil contagios, millones de empleos eliminados, matazones, hambruna, desempleo, sencillamente en menos de 1 año y medio acabó con México, las becas no son eternas, son mientras llegan los comicios federales 2021, escalonadamente desaparecen.Los mexicanos quieren ver a sus hijos trabajando con máquinas y herramientas con salarios dignos en fábricas, en cargos ejecutivos en grandes empresas, en ingeniería civil en puentes y carreteras, o construyendo grandes edificios, o médicos en instituciones de salud, pero el estólido los quiere ver igual de ignorantes que él, repitiendo prianistas, ardidos y vitacilina.Herencia malditaRepugnante ver en televisión al hijo de Humberto Moreira disfrazado de gente de campo con sombrero y botas montando a caballo y hablando de bondades del partido local que preside y el cual le inventó el sistema político de Coahuila para que el nene se entretenga, por supuesto que ese partido desaparecerá porque no obtendrá votos, pero al menos le servirá de pasatiempo.Repugnante también que a AMLO lo vinculen con el socialismo, esa doctrina es científica; en el socialismo la salud y educación es religión, oiga usted; Cuba muy cerca de tener su propia vacuna contra la Covid, y es que Bio Cuba Farma iniciará en el país los ensayos clínicos de un candidato vacunal cubano contra la COVID-19, capaz de inducir una potente respuesta inmunitaria ante la infección del virus SARS-COV-2En plena pandemiaSe aproximan las elecciones del 18 de octubre para elegir diputados locales que se harán ricos y otros más ricos en el Congreso del Estado, pero a ver cómo le hacen las autoridades electorales porque estará bien difícil que la gente facilite su vivienda para instalar mesas receptoras de votación en medio de la pandemia y la repugnancia hacia todos los partidos políticos y sus candidatos.También se reitera que a los primeros síntomas hay que acudir al médico y no dejar pasar tiempo porque los primeros días son cruciales y evitar así complicaciones porque luego las consecuencias podrían ser irreversibles. En la Sección 288 hace tiempo todos pasaron a examen, ayer Ismael Leija también.Hasta mañana