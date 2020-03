22 Marzo 2020 04:10:00

Trae lo suyo

A la vuelta de poco más de un año de Gobierno, Jesús Contreras Pacheco se deslindó públicamente de Horacio Piña, lo acusó de mediocre y aseguró que si alguien en Coahuila está alejado de las ideas de campaña del ahora Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es precisamente el hijo de la leyenda del beisbol.



Según los enterados, efectivamente el hijo del “Ejote” Piña utilizó la estructura electoral del profe Contreras y a la hora de repartirse el pastel, lo dejó nada más mirando. Como que eso de las traiciones es asunto de todos los días en la 4T.



Pero en política los tiempos son perfectos y luego de lo dicho por Contreras Pacheco y su pleito con Morena y los Piña, sería bueno pensar de dónde está agarrado el viejo líder popular. Hay quienes apuestan doble a sencillo a que por lo menos está en línea abierta de comunicación con oficinas relevantes de Palacio de Gobierno. ¿Será?





Los dos la quieren



Por cierto, según los dichos del “arrepentido” Contreras Pacheco, Horacio Piña reniega de Morena para no rendir cuentas ante el partido del Presidente de la República y como Encuentro Social ya no tiene registro, se respalda en el Partido del Trabajo para impulsar la candidatura de su padre y homónimo para competir por el Distrito 7.



El problema es que el propio Contreras Pacheco quiere ser candidato por esa misma demarcación, de tal suerte que la lucha de egos y de poder será como un choque de trenes. Falta poco para las definiciones, la ley marca que a más tardar el 31 de marzo los partidos políticos deberán tener candidatos. ¿Usted a quién le va? ¡Corren apuestas!





Nadie está a salvo



Como prueba de que nadie queda a salvo del contagio de Covid-19 y de que el riesgo de la pandemia es real, está la hija del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, quien resultó positiva a las pruebas y se encuentra en aislamiento.



Dicha confirmación la hizo el propio gobernador de Sinaloa, quien por cierto comparte con el coahuilense Miguel Ángel Riquelme, los primeros lugares en las listas que miden la popularidad y aceptación ciudadana.



A través de un video que difundió en redes sociales, Quirino dijo que su hija contrajo el virus en Estados Unidos, donde estudia, y al regresar a México, antes de entrar en contacto con la familia, quedó sujeta a las pruebas de las cuales resultó positiva.





Inoportuno



Quien cometió un grave error en el momento más inoportuno al estar en contingencia por el Covid-19 fue el director general de Aguas de Saltillo, Jordi Bosch Bragado, quien dejó a varias colonias de Saltillo sin agua al no lograr concretar las reparaciones en tiempo y forma de una línea de conducción.



A tal grado llegó la pifia que tuvo que entrarle al quite el Gobierno municipal. En suma se enviaron 50 camiones pipa a las colonias afectadas, es decir, a las que el vital líquido no llegaba. El directivo español tiene que ponerse las pilas, porque errores como este le pueden costar la chamba, por lo menos es lo que se advierte en el Ayuntamiento de Saltillo.





Con colegas



El que participó en una conferencia digital sobre buenas prácticas de prevención contra el Covid-19 fue el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, quien dialogó con sus colegas de 13 municipios del país sobre las buenas prácticas para prevenir la propagación masiva de este virus.



Según trascendió, en la conferencia participaron alcaldes y alcaldesas de municipios como: San Pedro Garza García, Querétaro, León, Guanajuato, Chihuahua, Mérida y San Luis Potosí, entre otros.



En su mensaje, Jiménez Salinas destacó la buena respuesta y el respaldo que la ciudadanía ha brindado a las medidas que decretó el gobernador Riquelme en el Consejo Estatal de Salud, y seguramente en los próximos días habrá de presentar mas estrategias para el cuidado de los saltillenses.





Ni por enterado



Según esto, el hombre que en teoría es el más informado de México, ni por enterado estuvo de la reforma aprobada por Morena y sus aliados, PT, PES y PVEM para que los legisladores puedan hacer campaña y buscar la reelección, sin dejar de cobrar la dieta.



“-¿En dónde se aprobó eso?”, preguntó Andrés Manuel López Obrador a una reportera, por el albazo del miércoles pasado en San Lázaro por parte de la bancada de la 4T para permitir en “fast track” la reelección de diputados, sin necesidad de dejar el cargo.



“En la Cámara de Diputados, Presidente”, respondió la periodista. “-¡Ah!, falta la de senadores; eso sí está mal, pero digo, eso yo creo ellos mismos lo van a corregir”. Así las cosas en la cuarta transformación.