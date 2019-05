03 Mayo 2019 04:10:00

Tráfico de influencia en obras de CFE en Nava

DISCRETO, SIN MUCHOS Aspavientos pero bien organizado está todo el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador en la organización del evento en Sabinas, Acuña y Piedras Negras…



CIENTOS DE PERSONAS, ANTES DEL Estado Mayor Presidencial y hoy solo de la avanzada se encargan de toda la logística, de la seguridad, de las revisiones, del acomodo de sillas, templete, megacarpas, todo e incluso con muchos días de anticipación han llegado para coordinarse con alcaldes y funcionarios locales y estatales para que el evento sea de lo más lucidor…



TRES DÍAS EN UN ESTADO y que sea Coahuila en una gira presidencial es para presumir y seguramente para esperar muchos anuncios de obra, de programas, de becas, de proyectos y sobre todo que las cosas salgan de la mejor manera…



INCLUSO YA LLEGÓ EL blindaje policial adicional, pues la Policía Militar hace su trabajo y muy bien durante los operativos, pero de todas formas llegaron decenas de uniformados de la Policía Federal para tranquilizar y evitar cualquier incidente que pudiera suceder y empañar la gira de trabajo por Monclova, Sabinas, Acuña y Piedras Negras...



SOLO FALTÓ QUE LA conferencia mañanera se la echara el Presidente en Coahuila, pero será para la otra…



III



POR CIERTO QUE COMO en las carboeléctricas ya comenzaron las revisiones de las obras de mantenimiento y proyectos que se ejecutan por parte de familiares de un alto funcionario de CFE, ya los encargados de eso encontraron que pretenden ocultar el tráfico de influencias mediante la triangulación o creación de nuevas empresas fantasmas…



AHORA LOS CONSENTIDOS DE las carboeléctricas pretenden cambiar su nombre por el de una empresa tipo Dragón y que no detecten a las empresas de Guadalajara o de Piedras Negras, que son las que realizan los trabajos y a quienes impuso el alto funcionario para que se hicieran los trabajos que les redituarán algo así como 200 millones de pesos en contrato a estas consentidas que antes hacían muebles de oficina y cocinitas y que ahora hacen obra civil, de malita calidad por cierto, e instalaciones de equipo a empresas italianas de mucho prestigio…



VEREMOS Y DIREMOS SI hasta la Fiscalía General de la República ya entra a este tema, pues por allá también se escuchan que comenzaron a rascarle para ver los entretejidos a los que se metieron los funcionarios de CFE y que siempre ha habido, solo que no con el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador…



YA SIENTEN PASOS EN Nava y preocupados preguntan y cuestionan por dónde les caerá la sorpresa que hasta los colados de concreto les han rechazado por que el fraguado se les pasó, ya que no es su chamba ni su especialidad…



YA LOS AFECTADOS, CONTRATISTAS que fueron echados de las carboeléctricas tienen los documentos que entregarán a AMLO para quejarse del tráfico de influencias que sigue en las obras y las quejas estarán por encima de Eulalio Gutiérrez, Lalo Botas, quien pretendía frenar las denuncias…



III



EL QUE FESTEJÓ SU CUMPLEAÑOS con mucho trabajo fue el dirigente del Consejo Municipal del PAN en Piedras Negras, Sergio Borja, quien mantiene su labor el pro del partido y se convence de que hay que trabajar todos los días y convencer a los militantes y simpatizantes de que el albiazul es una opción viable en materia de política y gobierno…



BORJA PESE AL PASO de los años mantiene su entusiasmo por el trabajo político y su fidelidad, no como otros exdirigentes, que brincan de un partido a otro más en la búsqueda de chamba y contratos que realmente por ejercer el servicio público…



MUY FELICITADO ESTUVO EL exdiputado local y ex regidor albiazul por parte de sus amigos, su familia y sus compañeros del partido…



III



EL QUE TENDRÁ MUY probablemente lugar de lujo el próximo domingo en Piedras Negras en el evento del presidente Andrés Manuel López Obrador será el director de Desarrollo Rural del municipio, Arturo Cervera…



SIN PRESUMIR, PERO ARTURO, restaurantero de comida rápida y un fiel seguidor de AMLO hace dos décadas, es de los pocos personajes de Coahuila que guarda una cercanía auténtica y amistad de muchos años con el ahora Presidente de México, que incluso lo ha tenido de huésped en varias ocasiones en su humilde casa…