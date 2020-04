22 Abril 2020 04:10:00

Tragedias familiares

La pandemia del Covid-19 ha dejado una estela de tragedias familiares.



Ante la ligereza con la que toman los casos en la Clínica 7 del IMSS donde se supone que manda Víctor Manuel Hernández Barbachano se van develando historias de dolor, tristeza e indignación por la insensibilidad de las autoridades médicas.



Don Rogelio y su hijo del mismo nombre ingresaron al IMSS con el diagnóstico de neumonía atípica. Los dos fallecieron el mismo día, con tres horas de diferencia y sin dictaminar si eran portadores del virus.



Pasaron entre 7 y 10 días internados y en todo ese tiempo en el IMSS no tuvieron tiempo de hacerles la prueba.



Historias que conmueven pero que no provocan conciencia en la ciudadanía para seguir las medidas de prevención.



Hace una semana una enfermera de la misma Clínica 7 dio positivo al Covid-19. Su estado de salud se agravó y su novio estuvo junto a ella mientras convalecía.



Ella burló a la muerte, sobrevivió al coronavirus, pero el novio murió.



¿Y LOS MUERTOS?



Se supone que hoy llega Zoé Robledo y alguna explicación tendrá que dar por ocultar el fallecimiento de cuatro personas.



Ya no son sólo las fallas por la falta de insumos, ahora también se les olvida reportar las muertes de los pacientes.



El Director del IMSS vendría a la Capital del Acero para la apertura del Hospital Móvil y también deberá dar respuesta a las inconformidades del personal médico.



EN FASE 3



Y como estaba previsto, en el país entramos a la Fase 3, una etapa en la que Monclova tiene cuando menos más de una semana que la atraviesa.



Se llega a ese punto colocando a Ciudad Frontera con 14 casos confirmados, la segunda ciudad del Estado con más infectados per cápita.



Eso puede ser consecuencia del relajamiento de las medidas de prevención en la ciudad del riel.



Hace una semana, desde la oficina de Ricardo Zertuche, de la Canaco, salió un documento enviado a Florencio Siller en el que le pedían homologara las restricciones sanitarias para evitar contagios.



El Alcalde los ignoró, no hubo contestación.



Las consecuencias están a la vista, y todo apunta a que habrá muchos más casos de contagios.



EL AUSENTE



¿Y dónde está el Alcalde?



Daniel Borrego, abogado de profesión y ex funcionario en la administración de Jesús Ríos, cuestionó el paradero de Florencio Siller.



Otro priísta, Jaime Delgado Quirino, respondió que probablemente estaba en cuarentena, cuidándose por la edad.



No tardó mucho en salir la tesorera Rosario Martínez en dar la cara por su patrón.



Dijo la que cuida los dineros en Ciudad Frontera que Siller estaba trabajando y al pendiente de la población.



Le cayeron a palos a Rosario porque la Primera Autoridad está ausente y sale sólo para posar en las fotos y se vuelve a guardar.



SÚPER PRÉSTAMO



Ya están disponibles los súper créditos del Gobierno Federal para pequeños empresarios, los que tenían cuando menos 3 empleados.



A ver si muchos no pierden la cabeza con los ¡25 mil pesos! que les ofrece Reyes Flores Hurtado. No se les vaya a ocurrir irse de vacaciones con tanto dinero en la bolsa.



El préstamo de la 4T no es para todos y ya empezaron a surgir inconformidades por lo complicado que es accesar a la página del SAT.



OTRO GOBERNADOR



Ya está tomando forma el abandono de varios gobernadores del Pacto Fiscal.



De nada han servido los dardos cargados de veneno de los diputados federales de Morena y del mismo súper delegado Reyes Flores Hurtado.



Miguel Ángel Riquelme, Jaime Rodríguez, Francisco García Cabeza de Vaca le dieron la bienvenida a Silvano Aureoles, de Michoacán.



Algo tendrán que hacer en el Gobierno Federal, ya no es cualquier queja, y se podrían sumar más mandatarios.