15 Diciembre 2020 04:10:00

Tranquilidad en casos COVID

Realmente el llamado que ha hecho el alcalde Claudio Bres para que la población haga caso, respete las medidas y recomendaciones, no se reúna en Navidad y Año Nuevo en fiestas concurridas tiene mucho sentido si queremos enfrentar el cierre de diciembre y el inicio del próximo año en condiciones adecuadas para recibir la vacuna contra el Covid-19…



Y es que son ya 9 meses de pandemia que se cumplen, vamos por el décimo mes y no se ve para cuándo haya una reducción permanente a nivel estatal y nacional…



El alcalde incluso ha dejado en claro que aunque en el caso de Piedras Negras la ocupación hospitalaria es de alrededor del 45% no por ello hay que confiarse y ante esa situación lo que sigue es quedarnos en casa, romper la movilidad social y las cadenas de contagios y así tener menos posibilidades de que se saturen los hospitales…



Vemos zonas como la ciudad de México, Monterrey, Saltillo y Torreón con muchos casos, muchos lamentablemente fallecidos y por ello es que en Piedras Negras se debe reflexionar, entender y agradecer el esfuerzo de las autoridades y sobre todo de los médicos, enfermeras, laboratoristas, y trabajadores de la Salud involucrados en esta lucha, porque, bien lo ha dicho el alcalde, ya se muestra agotamiento, porque todos los días arriesgan la vida combatiendo la pandemia…



Actualización de tarifas de peajes

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinó a partir de hoy un incremento en los peajes de los puentes internacionales, precisamente cuando están por llegar los paisanos de Estados Unidos y a razón de que desde hace varios años, al menos en el puente dos, no se habían actualizado los cobros para vehículos pesados…



El aumento promedio fue del 17 por ciento y es en ambos cruces internacionales en cuanto a las tarifas a vehículos particulares, donde pasa de 28 a 33 pesos…



En el caso del puente internacional dos para los transportes de carga pasa de 119 a 140 pesos por vehículo normal sin ejes excedidos, lo que representa un 18 por ciento de incremento…



Por lo pronto ya los transportistas han señalado que es mucho el incremento y los usuarios particulares seguramente reclamarán el aumento también, pero la realidad es que esa nueva tarifa se requería por el rezago que se tenía, además que se aplicará precisamente en un momento en donde lo mejor es que los paisanos no vengan esta Navidad y Año Nuevo a México para frenar los contagios de Covid-19…



Cirugía al padre Calvillo

El que fue atendido de una cirugía ambulatoria fue el párroco de la iglesia de Cristo Rey de la colonia Central, José Calvillo…



En días pasados se sometió a una intervención sencilla pero necesaria y ya se encuentra recuperado en su totalidad, dándole al tema de la parroquia y de los muchos apoyos que gestiona en sus distintos frentes y apostolados…



El padre Calvillo es un activo muy importante de la Diócesis de Piedras Negras y muy apreciado por toda la feligresía la cual se preocupa de su salud y que por lo tanto estuvieron al pendiente de la atención médica que recibió…



No fue nada riesgoso pero sin descuidarse decidió atenderse de manera completa y que en el futuro no haya más situaciones…



De festejo en sana distancia

Quienes festejan con reserva y sana distancia un siglo de existir como cámara empresarial es la Canaco de Piedras Negras y su actual presidente el abogado y empresario gasolinero, Carlos González…



Grandes personajes han desfilado en dicho organismo empresarial y han aportado siempre tanto en la generación de empleo, como en la creación y atracción de inversiones en coordinación con las autoridades locales y del estado…



Hoy por enfrentar una pandemia, con condiciones de salud por demás atípicas, el festejo quedará para después, para el 2021 tal vez, pero siempre en la memoria y con gran reconocimiento de quienes han encabezado en algún momento esta importantísima cámara empresarial…



Nuestra felicitación y reconocimiento a la Canaco, a su presidente actual, Carlos González y también a todos los expresidentes de la misma, que han forjado con su esfuerzo a través de este siglo de existir…



En espera de la vacuna en EP

Las autoridades y la población de Eagle Pass, Texas, ya están a la espera de la vacuna, pero pareciera que esa posibilidad de alcanzar la protección, la cercanía de la misma, ha motivado a los habitantes a salir más a la calle, pues este lunes se reportaron 137 nuevos casos de coronavirus…



El alcalde Luis Sifuentes y el juez del condado de Maverick, David Saucedo, han señalado que la vacuna está por llegar una vez que la envíen también a las ciudades mas pequeñas, pues en San Antonio ya se recibirá en 11 puntos u hospitales que han aprobado las solicitudes…



Para que la vacuna llegue se debe de cumplir con una serie de requisitos y luego de eso se revisan y si se completan se autoriza el envío y la organización para su aplicación…