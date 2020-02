23 Febrero 2020 04:10:00

Transformación y cierre de carboelectricas

La crisis del carbón que se vive en la zona de Sabinas, así como en los Cinco Manantiales no se debe solo a que la CFE no les compra las cantidades habituales del mineral, sino también a que la paraestatal no requiere de electricidad altamente contaminante y prefiere usar gas (barato de EU) y petróleo o combustóleo que también se encuentran en niveles accesibles…



Por ello, el darles mejoralitos a los carboneros es solo eso, una solución temporal y en su agonía para que no mueran como negocio unas 50 mil familias que dependen directa o indirectamente de esa actividad…



Por ello es que es un tema económico el que obedece a que las dos termoeléctricas de Nava generen menos electricidad y con ello lleven a una crisis que prolonga por años y que ha costado muchos empleos y cierre de comercios y negocios, cuya actividad indirectamente depende de la minería…



Lo sensato sería que esta región de Coahuila comience con una transformación, pues si bien el carbón está en nuestro subsuelo, hoy el Gobierno federal no le da prioridad a su operación…



Los alcaldes, el secretario de Economía, Jaime Guerra y las promotoras de inversiones deben de comenzar ya con ese proceso antes de que la crisis los alcance y los costos de la misma sean altísimos…



Entre la corrupción que ha imperado en CFE y las termoeléctricas, más las decisiones económicas que no ayudan a que operen, simplemente esas plantas que ya cumplieron su vida útil van hacia su desaparición…



Privatizar el agua



De manera callada, en algunos municipios en donde la operación de los sistemas de agua son deficientes, ya se comienza a analizar el privatizar el agua como una forma de que, ahora sí ya en manos de la iniciativa privada, este monopolio podría hacerse “eficiente y negocio”…



Varios son los municipios que sus sistemas de agua son en verdad elefantes blancos y que subsisten pese a que su cartera vencida es enorme y a que sus redes, obsoletas, se convierten más en problemas que en un verdadero servicio…



Toño Nerio Maltos no lo ha dicho, pero de forma recurrente hay empresarios estatales y de Texas que se interesan, y de sobremanera, en ese monopolio, para que se los entreguen de plata como ocurrió en Saltillo y también como otros monopolios de bienes como el gas, que en Saltillo en verdad es un abuso contra sus usuarios…



Ojalá que antes de decidirse por privatizar varios sistemas a los que ya les echa el ojo los empresarios, primero se trabajara en hacerlos eficientes, en hacerlos trabajar de manera correcta y que no se usen como una herramienta política o de caja chica como antaño ocurrió y que eso también es parte de los problemas que arrastran los sistemas…



Nuevas gasolineras



El auge de estaciones de venta de gasolina en Piedras Negras continúa y no solo Windstar y Santa Fe se animan a crecer y competir con los ya establecidos, sino también otros grupos gasolineros…



En breve se autorizará o ya estaría el permiso casi listo para que una gasolinera del grupo Fox se instale en el sector de la colonia Esfuerzo Nacional, sobre la avenida Martínez y bulevar Pérez Treviño…



Será un negocio nuevo de un grupo que ya opera en la ciudad y que analiza la conveniencia, pero ya parece que todo está decidido para que ahí sea en donde antes operó un restaurante de almuerzos y comidas y previamente una tienda de conveniencia…



El que haya más estaciones de gasolina significa que habrá más opciones para los usuarios, pero ojalá y que también se cuide el tema de los litros completos y que no se construya en una zona inundable, algo que se puede salvar de manera sencilla en esa zona…



EL bulevar Pérez Treviño tendrá un repunte de su actividad si consideramos el mall de Inova, más el otro que se construye junto a los cines en la colonia Tecnológico, más el mega mall que se proyecta para instalarse a un costado de Mariápolis y en una extensión de 10 hectáreas…



Así es que Javier Beráin tendrá mucho que presumir de nuevos negocios para el presente año, donde se ve una franca recuperación del sector…



Propuesta de verdadero Bosque Urbano



Tras ocho años en abandono, un predio que se ubica en la parte posterior del fraccionamiento Nogalar bien debería de ser donado o entregado al municipio o al estado para que ahí se construya o inicie operaciones un bosque urbano…



Este predio de unas cuatro hectáreas quedó en abandono luego de que una inundación en el año 2013 les puso en una realidad de que ahí no se podía urbanizar y mucho menos construir viviendas…



Hoy esto se encuentra en abandono, pero es una zona perfectamente arbolada, con una entrada ya lista monumental y que ojalá y que sus propietarios la donaran para convertirla en un parque, pues ahí no se puede construir otra cosa…



Sería bueno que la Secretaría de Medio Ambiente, Eglantina Canales, analizara este predio y lo convirtiera en un verdadero bosque urbano, en donde ya está muy avanzado en su diseño…