14 Diciembre 2019 04:10:00

Transición en riesgo

En el Palacio de Coss, la presidencia de la Junta de Gobierno no está del todo hecha para la fracción parlamentaria de Unidad Democrática de Coahuila, pues según esto, Emilio de Hoyos Montemayor no trae todos los astros de su lado y en una de esas le come el mandado el actual líder, Marcelo Torres Cofiño.



Los enterados aseguran que en Palacio de Gobierno hay quienes pugnan por la continuidad de Marcelo, quien además coordina el grupo parlamentario de Acción Nacional, pues están convencidos de que con UDC no sería Emilio, sino Evaristo Lenin Pérez Rivera el que tomaría las decisiones, aún y cuando sus oficinas no están en el Palacio de Coss, sino en San Lázaro.



Ojo, está vivo el riesgo de que a UDC se le vaya de las manos el viejo anhelo de encabezar el Legislativo. De ellos depende, nos comentan.



Opiniones divididas

Por cierto, en las filas udecistas hay quienes empujan la posibilidad de mantener la histórica alianza electoral con Acción Nacional para ir de la mano a los comicios de diputados locales del próximo año, pero la opinión dividió las corrientes internas, pues otros anticipan que la decisión sería suicida dadas las condiciones de divisionismo vigentes en el PAN y las metidas de pata que un día sí, y otro también da su dirigencia estatal, a cargo de Jesús de León Tello.



Esta última corriente udecista está convencida de que su partido tiene suficientes ventajas para brillar con luz propia y dar ejemplo de las fortalezas electorales que tiene en uno que otro municipio. Además, señalan, de la decisión de ir solos o no a los comicios del próximo año depende el futuro de varios protagonistas del partido naranja y blanco, entre ellos el emproblemado exalcalde de Sabinas, Lenin Flores Lucio.



Frenar las investigaciones

Los que también siguen en problemas son los dirigentes de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La Fiscalía General de la República citó a declarar Antonio Rivas, Manrique Vázquez y Gabriel Erubiel González como parte de las indagatorias con relación al desfalco en perjuicio de los trabajadores de la educación.



Rivas Sánchez se presentó el lunes pasado ante el Ministerio Público, pero no ocurrió lo mismo con los otros dos dirigentes, quienes además de seguir en sus funciones sindicales, gozan de beca comisión otorgada por el secretario general de la Sección, José Luis Ponce Grimaldo.



Hay versiones de que tanto Manrique Vázquez, como Gabriel Erubiel González recibieron indicaciones del Sindicato para no presentarse a declarar, e incluso tienen la orden de permanecer escondidos. La idea de esto último es atorar las investigaciones.



No va a los informes

La próxima semana, para ser precisos el miércoles 18, serán los eventos encabezados por los alcaldes Jorge Zermeño Infante y Claudio Bres Garza, a razón de su informe como alcaldes de Torreón y Piedras Negras, respectivamente. Y aunque en los dos casos está invitado, el gobernador Miguel Ángel Riquelme se disculpó porque la fecha coincide con una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, a la cual es importante ir porque estará el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Ante esto, el gober solo acudió al informe de Manolo.



Mucha actividad

Muy solicitados van a andar los diputados locales la próxima semana. Como lo anticipamos en este espacio, el lunes tienen la visita del titular de la Auditoría Superior del Estado, Armando Plata Sandoval, con motivo de la presentación de su informe anual de actividades.



Y para aprovechar a los legisladores antes de que se vayan de vacaciones, durante la semana se resolverá la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos que hace dos semanas les entregó el titular de la Secretaría de Finanzas, Blas Flores Dávila.



Hay también varios dictámenes en cartera sobre distintas iniciativas de ley de reformas legales que los legisladores deberán dejar listas en plena temporada de posadas.



La quieren relevar

La voracidad de los políticos no conoce límites y en Acción Nacional hay quienes empujan la idea de sustituir a Narcedalia Padrón Arizpe, para más señas, alcaldesa de Villa Unión, quien permanece en un hospital de Piedras Negras, en donde al parecer los médicos le atienden un problema nervioso, que le quedó como secuela de los hechos de violencia del pasado 1 de diciembre.



La funcionaria debió presentar su Informe de Gobierno el viernes, pero debido a sus condiciones de salud no fue posible y el protocolo lo cumplió Fabiola García, la primera regidora.



El caso es que en la tribu panista de Jesús de León Tello, quien hace las veces de dirigente estatal, advierten que si Narcedalia no puede seguIr, que les dé oportunidad de nombrar a su relevo.



Muy contentos

A los que no se les borra la sonrisa es a los profesores y empleados de la Administración estatal, pues desde el miércoles 11, la Secretaría de Finanzas empezó la entrega del pago correspondiente al aguinaldo.



No es asunto menor, pues de acuerdo con el secretario de Finanzas, Blas Flores Dávila, el gasto total asciende a mil 300 millones para cubrir los pagos en las áreas de Educación, Pensiones, Magisterio y burócratas de la Administración Estatal.