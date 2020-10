25 Octubre 2020 03:10:00

Trascendental

Dentro de lo de mayor relevancia de la visita del Presidente de la República es el anuncio de inversión de seis mil 135 mdp para conservación y mantenimiento de unidades del IMSS, que de plano están en ruinas, pero de algo servirá.



En la gira por Acuña donde inauguraron Andrés Manuel López Obrador, el Gobernador Miguel Riquelme y directivos IMSS, el Hospital de Zona 92 y previamente las autoridades de Instituto realizaron su asamblea.



Al frente de aquella inauguración, siempre en su papel de funcionario responsable y comprometido con su enmienda y con Coahuila, Javier Guerrero, secretario general del IMSS.



MARS lo dijo



Era su oportunidad se arriesgaría a una reacción o respuesta o el forjador de la Alianza Federalista no tendría respuesta, Miguel Ángel Riquelme se dijo dispuesto a trabajar por el bien de México….pero Sr, Presidente mande presupuesto.



En Coahuila hay inversión, se combatió la expansión del Covid-19, cuarta entidad en recuperación de empleos, líder en otra cosas, le dijo en la gira por Nava..



Hay la necesidad de ampliar la infraestructura urbana y carretera de la entidad, pero el Presidente recortó recursos y el panorama de crecimiento no es alentador.



“Señor Presidente, que necesitamos de su apoyo a fin de ampliar nuestra infraestructura urbana y carretera …” y la respuesta del Presidente sigue en el aire, porque él tiene otros datos



Contundente AMLO



En Nava Andrés Manuel López Obrador revisaba la modernización de la central termoeléctrica José López Portillo, dio un mensaje enérgico con “a mí no me paga Repsol (empresa multinacional de energía y petroquímica española) sino los mexicanos”.



Se refirió a la carta de congresistas gringos ante Trump denunciando al gobierno mexicano que en materia energética violaba el espíritu del T-MEC, pero el Mandatario advirtió no dar paso atrás, defendería PEMEX Y CFE así tenga que modificar la Constitución.



Las empresas paraestatales sirvieron para enriquecer particulares, funcionarios de gobiernos panistas y priístas.



En pocas palabras la Reforma Energética lo que tanto presumió el gobierno anterior y los legisladores de la Cámara y el Congreso va pa’tras, para hacer prevalecer el artículo 27, advirtió en tono enérgico.



Convenio SEVOT



Acoplado a la nueva normalidad el Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial con el home office, Jericó Abramo Masso, dio a conocer el acuerdo que sostuvo con la dueña del predio del sector Lázaro Cárdenas en Piedras Negras.



La heredera, la doctora Bárbara Alicia Novelo le puso precio a los terrenos, 13 mil a dos meses, después 16 y más ala 30 mil, cuestión de hacer trámites en Certtu.



Quién sabe si Jericó vaya a recibir herencia por alcanzar las metas trazadas, pero de que desea mantenerse vigente y cazar la oportunidad inmediata ni dudarlo.



Saltillo que



Le pegaron en el ego a los de SaltiYork cuando se enteran que el tal Daniel Bisogno el de Ventaneando menospreció a la capital de Sarape al enterarse que Belinda estuvo de visita por estos rumbos.



Le tundieron parejito al conductor del programa de chisme artístico, recordándole a su jefa Patricia Chapoy ser de Nadadores.



Al rato veremos a Bisogno como estrella en uno de los bailongos que en la capital se realizan, únicos… ya quisiera ser norteño, norteño, norteño…. Del mero Coahuila.