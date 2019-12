17 Diciembre 2019 04:07:00

Tres Enemigos

La mayoría de nosotros terminamos con no más de cinco o seis personas que nos recuerdan. Los maestros tienen miles de personas que los recuerdan por el resto de sus vidas.Tres EnemigosAlgún presidente anterior (López Mateos, creo) solía decir con ironía que todo Presidente de México debe enfrentar a tres principales enemigos: los EU, la burocracia y el Estado Mayor presidencial. El actual Presidente ya se sacudió supuestamente al Estado Mayor.Para tratar con EU, ese tremendo Godzilla en campaña, cuenta con Marcelo Ebrard. Ahora tiene que vérselas con la burocracia, ese “elefante reumático” que, además, hoy tiene nuevas limitaciones, menos ingresos y menos recursos… pero las mismas costumbres.VidriosMarián tuvo un accidente hace 21 años: le bañó el rostro una lluvia de vidrios. Todavía le salen astillas incómodas. Ayer le salió otra de la frente. A 21 años de distancia. Pregunta: ¿dónde se esconden tanto tiempo esas condenadas astillas?Tercera Edad“Esto debería hacerte sentir mejor. Por eso lo estoy compartiendo. Los cerebros de las personas mayores son lentos porque saben mucho, no porque pueden poco. Las personas no disminuyen mentalmente con la edad; solo les toma más tiempo recordar hechos porque tienen más información en sus cerebros, creen los científicos.“Al igual que una computadora tarda para encontrar un dato cuando el disco duro se llena, los humanos también tardan más en acceder a la información cuando sus cerebros están llenos. Los investigadores dicen que este proceso de desaceleración no es lo mismo que el deterioro cognitivo.“El cerebro humano funciona más lentamente en la vejez, dijo el doctor Michael Ramscar, pero solo porque hemos almacenado más información a lo largo del tiempo. Los cerebros de las personas mayores no se debilitan. Por el contrario, simplemente saben más.“Además, las personas mayores a menudo van a otra habitación a buscar algo y cuando llegan allí, se quedan allí preguntándose a qué vinieron. No es un problema de memoria, es la forma natural de hacer que las personas mayores hagan más ejercicio.“Ahora, cuando busco una palabra o un nombre, no me disculpo diciendo ‘Estoy teniendo un momento de anciano’. Ahora digo: ‘¡Mi disco está lleno!’ Tengo más amigos a los que debería enviar este mensaje, pero en este momento no puedo recordar sus nombres”.Pilas y bateríasUna más de mis enemil ignorancias. “Los términos pila y batería suelen utilizarse de forma cotidiana como sinónimos, pero lo cierto es que se trata de dos tecnologías distintas. La gran diferencia entre ambas es que la batería pierde su carga eléctrica con el tiempo, mientras que la pila no.“Es decir, una pila, se utilice o no, conservará su carga eléctrica, lo que no sucede con una batería.Esta es la razón por la cual cuando uno compra un paquete de pilas se observa que estas tienen fecha de caducidad, de cuando menos varios años.“Pero si después de un tiempo quieres usar una batería, que puede ser de un dispositivo, o de un vehículo eléctrico, no obtendrás el más mínimo rastro de electricidad, hasta que vuelvas a cargar la batería.“Aunque debemos precisar un poco más el asunto. Si dejas a una batería al olvido perderá su carga eléctrica de forma constante, hasta quedar seca. Por su parte, si abandonas una pila, no se pierde la carga eléctrica, pero si se degradan físicamente sus componentes, lo que implica que pierde la capacidad de producir corriente eléctrica.Es por ello que las pilas se consideran un generador primario, con la capacidad de producir corriente eléctrica.“Las baterías son, en cambio, generadores secundarios, capaz de acumular de forma química una carga eléctrica. Ahora bien, las baterías tienen su ventaja, y es que se pueden recargar una y otra vez, algo que no sucede con las pilas”. https://blogingenieria.com/general/diferencia-pilas-baterias/ OooooommmmmmRecuerda meditar cuanto puedas, cuando puedas. Excelente introducción a la meditación, y cómo entrar en paz y relajación: http://www.todo-mail.com/content.aspx?emailid=2581