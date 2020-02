13 Febrero 2020 04:10:00

Tres mujeres y Álvaro

Están listas las nominaciones del PRI para los cuatro distritos que le corresponden a Saltillo. Algo pasó con la exsenadora Hilda Flores Escalera, pero en el Distrito 13 ya nominación será para Luz Elena Morales, quien está por cobrar su última quincena como directora de Desarrollo Social en el Gobierno local.



En el Distrito 14, es decir, el de la zona “fifí” de Saltillo, también hay definiciones. La pugna estaba entre la síndica Lydia González y la regidora María Bárbara Cepeda y finalmente los astros se acomodaron en torno esta última. En los distritos 15 y 16 no hay cambios; los priistas van a la contienda con Martha Loera Arámbula y Álvaro Moreira Valdés.



Tampoco hay cambios en el Distrito 12 de Ramos Arizpe; la abanderada será Edna Dávalos Elizondo, recaudadora y esposa del exalcalde Ricardo Aguirre Gutiérrez, el Richy, para sus fans.





Solo falta Acuña



En el PRI Coahuila solo les falta definir Acuña. Saben que irán con candidata, pero todavía no con quién. Con posibilidades está la notaria pública y exlegisladora, Georgina Cano Torralba, pero hasta la noche del miércoles nada estaba escrito.



En el resto de los distritos las cosas se mantienen como se las anticipamos en Palacio Rosa: Olivia Martínez Leyva, Eduardo Olmos Castro, Shamir Fernández Hernández y Hugo Dávila serán los candidatos en los distritos 8, 9, 10 y 11 de Torreón. Raúl Onofre Contreras, en el 7 de Matamoros y Jorge Abdala, en el 4 de San Pedro.



En Monclova, irán Guadalupe Oyervides, por el Distrito 5 y Ricardo López Campos, por el 6 que también abarca a Frontera. Jesús María Montemayor Garza irá por el Distrito 3 de Sabinas y Esperanza Chapa García, “Pelancha” para sus fans, buscará la reelección en el Distrito 2 de Piedras Negras.





Última quincena



Este jueves empezarán a llegar a la oficina correspondiente las solicitudes de licencia para dejar el cargo por parte de quienes aspiran a un asiento en la siguiente legislatura. Quienes salen del Gabinete legal y ampliado, como Lupita Oyervides, de Turismo y Edna Dávalos, de la Recaudación de Rentas en Ramos Arizpe.



También, Shamir Fernández, de la coordinación regional de Inclusión y Desarrollo Social en la Laguna, y “La Chuma” Montemayor del Icifed presentarán este jueves el oficio, pero con vigencia a partir del sábado, con lo cual garantizan la última quincena en el Gobierno.





Dicen adiós



María Bárbara Cepeda también tiene listo la carta de licencia que deberá validar el Cabildo y para Luz Elena Morales Núñez corren sus últimos días como directora de Desarrollo Social en el Ayuntamiento de Saltillo.



La diputada Esperanza Chapa no tienen obligación de renunciar, pero los que sí deberán dejar su cargo directivo en el PRI son Martha Loera, como secretaria general y Álvaro Moreira, en la Secretaría de Organización.





Cayó el ‘magistrado correlón’



Se creía intocable, inamovible y finalmente cayó. El “magistrado correlón”, como en el Poder Judicial conocen a Oscar Aarón Nájera Davis finalmente cayó y el miércoles salió por la puerta trasera, al amparo de una jubilación anticipada.



El “magistrado complot”, otro de los motes que le pintaron sus ahora excompañeros, no se va limpio, pues deja pendientes acusaciones ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y en el Consejo de la Judicatura por travesuras como el “NájeraGate”, a lo largo de su accidentado trayecto en la Sala Superior.



Complotar para despedir a empleados del Sistema Penal Acusatorio de Piedras Negras y las acusaciones que pesan por presuntamente encubrir e incluso emplear en el Poder Judicial a presuntos acosadores sexuales, son parte de su nueva carta de presentación.





Casi llora



Esta misma semana Palacio Rosa le anticipó sobre la salida de Nájera y Alejandro Huereca, la cual se concretó el miércoles con la designación de María Eugenia Galindo Hernández y María Luisa Valencia García como magistradas numerarias del Tribunal Superior de Justicia para un periodo de 15 años.



Las nuevas magistradas tienen carrera en el Poder Judicial; se desempeñaron como titulares de varios juzgados, civiles en el primer caso y penales, en el segundo, por lo cual se puede anticipar a la sala especializada a la que van.



Con estos nombramientos solo Iván Garza García, Gabriel Aguillón Rosales y Juan José Yáñez Arreola sobreviven a temporada anterior… Por cierto, al parecer Yáñez es quién más resintió la salida de Nájera; en la sesión de despedida, no más le faltó llorar.





Del PAN, al Tribunal



Pero sin duda la designación que nadie esperaba fue la de Bernardo González Morales como magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y no porque no le sepa a los asuntos laborales, sino por sus antecedentes como férreo defensor de los intereses del Partido Acción Nacional, al cual dirigió en el estado.



Hasta antes de su nombramiento como Magistrado laboral, González Morales figuraba en la lista de probables para un asiento plurinominal en la próxima Legislatura, pero como en los actuales tiempos de la política estatal nada es predecible, resultó que le tenían reservado toga y birrete.



El exdirigente panista llega al tribunal laboral al asiento acéfalo por la transición del magistrado José Ignacio Máynez al Tribunal Superior de Justicia.v