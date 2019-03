30 Marzo 2019 04:09:00

Tribunal

Resulta que el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila viola la ley, su propia Ley Orgánica y el detalle es el pretexto que establece la mismísima magistrada presidenta Miriam Cárdenas Cantú.



La ley Orgánica del Poder Judicial de Coahuila dispone que las sesiones semanales del Pleno se transmitan en línea, en aras de la transparencia, pero la mera mera del máximo órgano garante de que se cumpla la Ley dice que no, que “resulta muy caro” realizar las transmisiones en tiempo real, y que por eso las sesiones serán grabadas y difundidas después a la página del Tribunal.



Y como de algo deben saber en el Tribunal es de leyes, pues realizaron las maniobras pertinentes para que las sesiones se puedan grabar y después ver en línea, aunque claro, con la posibilidad que se editen los videos, ¿o no?



Bueno, doña Miriam argumenta que resulta caro transmitir en vivo. Parece que la magistrada presidenta ignora qué plataformas como YouTube y Facebook permiten transmitir en vivo de manera gratuita, e incluso guardar los archivos en sus plataformas.



Sólo se necesita un teléfono celular, internet y si tal vez un tripié. Ahí le dejo el tip, para que eventualmente puedan cumplir con la transparencia, que es o no es, sin medias tintas, y a la que están obligados todos los poderes.