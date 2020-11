28 Noviembre 2020 04:10:00

Triunfo de Pedro Maldonado Jr. en SUTERM

Tal como aquí lo comentamos en oportunidad, el regidor comisionado de deportes y trabajador de CFE en la Termo José López Portillo, Pedro Maldonado Jr. se alzó ayer por la tarde con el triunfo en la búsqueda de la dirigencia de la sección 154 del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana…



Maldonado realizó una campaña de propuestas y de respeto, también hizo compromisos pero no aquellos imposibles de cumplir, como si en otras planillas pretendieron ganar ofreciendo lo que no podían alcanzar a cubrir…



Ante ello lo que vemos hoy es que habrá una buena representación y sobre todo que los trabajadores estarán tranquilos en cuento a quien representa sus intereses y diálogo con CFE, es alguien que conoce y siente a la CFE en sus venas…



La elección se llevó a cabo en completa calma y en respeto total a los protocolos de salud establecidos por las autoridades para no poner en riesgo a los trabajadores…



Así Maldonado Jr. será secretario general del SUTERM sección 154 por los próximos seis años…



‘Lalo Botas’ se alzó con triunfo contundente

Otro que sorprendió y para bien fue Eulalio Gutiérrez, ‘Lalo Botas’ como lo conoce la raza, pues ayer también se realizó la elección en la planta Carbón II, en la sección 201 en donde se alzó con una ventaja contundente de casi 200 votos de ventaja sobre su contrincante que no llegó a los 100 sufragios…



Eulalio Gutiérrez se alza también con un gran compromiso en donde se deberá de trabajar todos los días y sobre todo con un gran nivel de diálogo para vigilar y defender los intereses de sus representados...



No duden, que incluso por ahí se le atraviese en las próximas semanas otro proyecto político en donde decida participar o al menos ya lo analiza, pero por lo pronto en este 2020 ya cerró con buenos resultados…



Habrá que ir por el rescate de las dos termoeléctricas las cuales se ven en un futuro incierto pero con el trabajo y el compromiso contraído no duden que serán fundamentales los trabajadores para que se mantenga el nivel de eficiencia productiva y las plantas de CFE en Nava sean consideradas para el abasto del fluido nacional de nueva cuenta…



Advertencia preocupante en Salud

Quien lanzó un llamado a la congruencia y a la atención de protocolos fue la doctora Rosario Tello, pues dijo que al ver las largas filas de autos que ingresan de Texas para pasar el Día de Acción de Gracias en Coahuila pronosticó que lo más probable es que en las siguientes semanas a partir del transcurso de 10 días comenzarán a incrementarse el número de personas hospitalizadas…



Si en el cierre del mes de noviembre vemos que el Chavarría estuvo a nada de saturarse y el IMSS también enfrenta niveles de alerta, lo que hoy debemos hacer es prepararnos para las siguientes semanas de cierre de año en condiciones preocupantes…



Si llegaron menos visitantes, aun así con miles, entre 15 y 20 mil autos de Texas, lo que representa un nivel de riesgo de contagios elevado y con ello que personas de la tercera edad, personas con enfermedades o padecimientos crónicos requieran de hospitalización para enfrentar el Covid-19…



Los fallecimientos en este mes se sitúan en 13 en Piedras Negras, la mitad de los de octubre, pero en los últimos cinco días de noviembre se han registrado más de 100 casos, una tercera parte de lo de todo el mes en cuanto a contagios nuevos…



Buena medida para contribuyentes

El alcalde Claudio Bres impulso ante el Cabildo el autorizarse que se extienda por el mes de diciembre la medida de cobrar sólo un peso de recargos en impuesto predial a aquellos contribuyentes que tienen rezago en el pago de esta contribución…



Fue muy buena la medida y la respuesta durante el plazo del Buen Fin y por ello, es que se pretende que más familias cubran este impuesto sobre todo en sus rezagos…



Ni duda cabe que al tesorero Sebastián Guerra le caen excelentes estos ingresos en el cierre de año y ayuda a que en las fórmulas de obtención de dineros nacionales a Piedras Negras le vaya mejor…



El Fiscal y el comandante de la Sexta Zona militar

En Múzquiz, en el Regimiento de Caballería, estuvo el Gral. Guillermo Alberto Nava Sánchez, comandante de la sexta zona militar en supervisión y acompañado del comandante del 14o Regimiento de Caballería, coronel Miguel Ángel Sanabria Alcántara…



En el evento asistió también el fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, ahí se planteó la excelente colaboración en materia de seguridad para la Región Carbonífera…



El fiscal ha realizado toda una serie de reuniones en la zona norte, Cinco Manantiales y Carbonífera, para verificar expedientes y prevenir fenómenos en materia de seguridad…