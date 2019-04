08 Abril 2019 04:10:00

Tromba en Piedras Negras

EL PLEITO POR EL TEMA del carbón sigue latente y ahora el delegado del Gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, ha salido en defensa de la CFE a quien los carboneros y hasta autoridades estatales acusan de que hubo mano negra en la licitación…



EL ABOGADO DELEGADO DE Coahuila ha salido a defender la licitación y señala que fue transparente y clara, que quienes participaron lo hicieron de manera voluntaria, por lo que la empresa federal no tiene ninguna injerencia en el resultado…



LOS RECLAMOS SIGUEN, ES DECIR, los carboneros quieren todo para ellos o mejor nada, es decir, les interesa su economía y así lo reclaman pero al final de cuentas el enfrentamiento y cuestionar al Gobierno federal les podrá dar problemas en el futuro, sobre todo quienes siendo coyotes reclaman el resultado de una licitación en donde no participaron de forma individual…



NO DUDEN QUE EN el futuro surja una nueva organización de productores de carbón, la cual tenga una filiación más Morena en cuanto a lo político y entonces sí habrá que ver de a cómo se ponen los pleitos y la grilla minera…



III

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN de Coahuila a cargo de Higinio González, podría comenzar a establecer regulaciones para la participación de alumnos en eventos públicos, luego del desorden que provocó la alcaldesa de Villa Unión, en donde se desmayaron varios alumnos tras horas expuestos al sol en espera de que la munícipe y sus regidores terminaran de almorzar para irse al evento…



SI BIEN LOS ALUMNOS deben ser agradecidos, y también los maestros, cuando se les invita a un evento por parte de la autoridad municipal, estos también deben de tener consideraciones con la agenda y el tiempo que demore el evento…



NI QUÉ DECIR QUE los maestros ahora sí deben de ser más estrictos para que al dejar a los alumnos en espera para inicio de una ceremonia, que por nada sea a la intemperie o que estén mucho tiempo, pues no es lo mismo un pequeño de educación básica comparado con un adulto a la hora de soportar el sol…



DE LA MISMA FORMA, AHORA las autoridades deberás de obligar al organizador del evento a que surta de un alimento ligero y agua o bebidas para hidratarse a los estudiantes que asistan para “rellenar” el lugar, o para ser escoltas en la ceremonia del himno nacional y Honores a la Bandera…



III

LA TROMBA, CASI DOS PULGADAS de lluvia más vientos de 120 kilómetros por hora causaron daños a la infraestructura de la ciudad, pero por fortuna no hubo personas lesionadas…



EL ALCALDE CLAUDIO BRES durante todo el domingo desde la madrugada estuvo atento y en reuniones de evaluación de daños, de atención a afectados y sobre todo en el restablecimiento de vialidad y de que la ciudad volviese a la normalidad…



NO FUE UNA TORMENTA CUALQUIERa, pues los vientos tipo huracán provocaron que casi 15 mil hogares, unas 60 mil personas, se quedaran por momentos sin energía eléctrica, más el tema de vialidades y cientos de árboles derribados por la fuerza y velocidad del viento…



SE TRATA DE UN FENÓMENO que desde hace varios días se previno y se dijo que estaban las condiciones para tormentas aisladas, lo que sucedió durante la madrugada…



HAY QUE RECONOCER QUE sÍ hubo daños pero fueron menores, los ríos y arroyos que están en perfectas condiciones en sus cauces y fueron recientemente limpiados por Imagen Urbana y Obras Públicas, permitieron que el agua se desfogara rápidamente…



POR CIERTO QUE PARA la evaluación y logística para atender la contingencia, el alcalde contó con su gabinete que estuvo al pendiente todo el día, tales como Santiago Elías Castro, Chemo Elizondo, Teodoro Rodríguez, Mirtala Barrera, Jorge Sánchez y Héctor de Hoyos…



III

LOS QUE ANDAN TRISTES aún en casi todo Coahuila son los nogaleros, pues la última temporada de cosecha no les fue del todo bien y luego de gozar de precios exorbitantes para la venta de nuez en el 2017, para el cierre del año pasado todo el tema comercial de China y Estados Unidos les afectó de manera importante…



AHORA EL SECRETARIO DE Desarrollo Rural José Luis, “El Chapo”, Flores Méndez, deberá de diseñar una estrategia para que la nuez mexicana sí llegue a China y que no se frene porque el bróker o vendedor es norteamericano…



BUENO, A MENOS QUE pretendan que de nueva cuenta los precios se depriman y los ingresos millonarios que se obtuvieron en los últimos años queden solo en buenos recuerdos…



III

Otro que también anduvo coordinando tanto en las reuniones convocadas por el alcalde como en su responsabilidad específica fue el gerente de Simas, el empresario Teodoro Rodríguez, el que convocó a sus principales colaboradores para supervisar que la reanudación del servicio fuese lo más rápida posible, sobre todo por los problemas que provocó el corte de energía eléctrica por la caída de árboles y la suspensión en algunas zonas del bombeo del agua…



EL ABASTO DEL AGUA es primordial y por ello es que Teodoro sabe la importancia de que el servicio se reanude lo más pronto posible cuando por causas ajenas al sistema ocurre una falla…



NO ES LA PRIMERA VEZ que lo hace, ya ha ocurrido con fugas de agua importantes que por el clima o por lo complicado de la reparación se la ha rifado durante la madrugada con su personal sindicalizado y de confianza…