18 Julio 2019 04:06:00

Trump beisolista

TRUMP BEISBOLISTATambién nos recuerda el gran Ramón Ojeda Mestre que “el estrella de la New York Military Academy, Donald Trump, según el periodista Jake Tapper, ‘era el mejor, un gran atleta’. ‘Podría haber sido pitcher profesional ya que lanzaba a 80 millas por hora. Yo era el catcher. Me ponía la mano negra y morada’, lo describió Ted Levine, un excompañero de esas épocas. Trump fue llevado a la academia militar a los 13 años por sus padres dado que era un chamaco malcriado y necesitaba que le ajustaran las tuercas. A los 17 Donald era el capitán de su equipo de beisbol. ‘Era tan bueno que fue evaluado por los Filis de Filadelfia y los Medias Rojas de Boston’, contó quien fuera su entrenador en ese momento, Theodore Dobias. Trump, bateador derecho, ama tanto el beisbol que a los 12 años compuso versos dedicados a este deporte y a uno de los grandes, el sensacional Yogi Berra (1925-2015).”ABORTOEl Fer: “Yo veo la trivialización del asesinato de inocentes como un signo de lo más diabólico de nuestros tiempos. Y quien defiende el ‘derecho’ al aborto seguramente está muy en contra de que los nazis asesinaran a retrasados mentales o a niños Down o a ‘subhumanos’ como los judíos, y no ven la contradicción. Diabólicas ambas conductas. Quien diga que yo formé parte del cuerpo de mi madre está diciendo que soy mi madre. O si no ¿cuándo dejé de ser su cuerpo de forma que ella pudiera disponer de mí como un tumor o como cortarse las uñas? ¿Cuando nací? ¿Cuando cumplí 3 meses de gestación? ¿O más bien fui siempre un ser independiente pero sujeto al cobijo de un cuerpo femenino que dio grandeza a quien me portó adentro como un ser independiente pero que necesitaba cobijo, como lo necesité mis primeros años de vida y esa madre me dio lo mejor que pudo? Cada concepción es un milagro. Cada concepción de un ser humano es algo de lo mas improbable; el que ocurra es nada menos que un milagro. Y suponer que una mujer tenga derecho a disponer de eso, me parece lo más atroz imaginable. Siempre he pensado así, y a diferencia de otros temas en donde sé cambiar de opinión, en esto no transijo”.AUGE Y CAÍDA DE LOS IMPERIOSPara leer en PDF un brevísimo librito (26 páginas): THE FATE OF EMPIRES and SEARCH FOR SURVIVAL por Sir John Glubb (1897-1986). Esta es en realidad una historia eurocéntrica; ni toca los imperios maya, azteca, inca, khmer, hindú, egipcio, chino y cien etcéteras. Habla de que esos imperios duraron en promedio 240 años, con notable similitud ente ellos. Es en síntesis una tesis muuuuy discutible, pero que debiera abrirle los ojos a más de algún gringo de los que se creen “excepcionales”, sin ver que EU es en esencia igual a cientos de imperios que lo precedieron (a la mayoría habría que comenzar por explicarle, con manzanitas, que su país es un imperio y no una república). Glubb dice que la duración en años de los imperios mencionados por él: Asiria 247, Persia 208, Grecia 231, república romana 233, imperio romano 207, imperio árabe 246, imperio mameluco 267, imperio otomano 250, España 250, Rusia zarista 234, Bretaña 250.“Entonces, podemos preguntarnos, ¿cuál puede haber sido el factor que causó semejante similitud extraordinaria en la duración de los imperios, en condiciones tan diversas y usando logros tecnológicos tan diferentes?” Y él mismo se responde: “Una de las muy pocas unidades de medida que no han cambiado seriamente desde los asirios es la ‘generación’ humana, un período de unos 25 años. Así, un período de 250 años representaría aproximadamente 10 generaciones de personas. Un examen más detenido de las características del ascenso y la caída de las grandes naciones puede enfatizar la posible significación de la secuencia de generaciones”.