05 Enero 2020 04:10:00

Trumpadas

Mientras el presidente Trump advierte que Irán será golpeado muy rápido y duro, los saltillenses reaccionaron preocupados por el tema de una tercera guerra mundial y se lanzaron a la búsqueda de información.



A grado tal que según las tendencias en Google, este fin de semana se incrementaron las búsquedas sobre el tema; de inicio preocupados, los saltillenses se montaron al tren en donde no podían faltar los memes.



Con el ingenio en redes “guerra”, los saltillenses tundieron a las acciones del Presidente de los Estados Unidos y terminaron burlándose de la conflagración bélica haciendo alusión a una posible intervención de los mexicanos, a la puntería de los iraníes e incluso se pronunciaron en impulsar el muro ante el enfrentamiento bélico.







Guerra a desigualdad



Como un año con grandes retos para la Iglesia, calificó el obispo Raúl Vera López al 2020, ya que ante las desigualdades e injusticias, la Diócesis de Saltillo trabajará por abogar por los más necesitados pues dice, todo está en contra, desde la Ley Federal del Trabajo, que permite que tengan a la gente trabajando 12 horas, hasta los salarios indignos.



Lo que quisiera, dijo, es ver justicia, paz, más respeto a la dignidad humana y que la Iglesia trabaje por el desarrollo humano integral.



Consideró que en tiempos donde se ven cosas terribles como homicidios, feminicidios, familias buscando a sus desaparecidos, y donde el tema de los migrante sigue siendo una tragedia, la evangelización es urgente para lograr mucha más justicia, paz, libertad y vida digna para los mexicanos.







Despiden a nohemí



Despidieron a una priista de la vieja guardia, Nohemí Pérez Alvizo. La lideresa priista, que como otras migró a la denominación de gestora social, finalmente logró una regiduría en sustitución de Irma Guadalupe Martínez Nandín, quien contendería por otro cargo de elección popular.



El gobernador Miguel Riquelme la recordó con la frase emblemática de la luchadora social: “La gente de dinero nos ve a los pobres como Dios ve a las liebres, chiquitas y orejonas”.



El deceso de la exregidora enlutó al priismo saltillense, al mencionarla como una gran priista que siempre abogó por llevar los servicios de agua, drenaje, electrificación y pavimento a los más desfavorecidos.







Reactiva al PRI



Por cierto que de alguna manera, el fallecimiento de esta gestora social reactivó al priismo coahuilense todavía entretenido con el recalentado.



Pues mientras Acción Nacional, mal que bien ya entró al juego electoral, el Comité Directivo del PRI, comandado por el reelecto Rodrigo Fuentes Ávila, se lo toma como con calma y había brillado por su ausencia.



Sin embargo, la despedida de cuerpo presente de la priista la tarde del sábado en las instalaciones del PRI Saltillo, reunió a militantes, familiares, amigos, así como cientos de personas más que asistieron a mostrarle su respeto y reconocimiento al trabajo de Nohemí Pérez como líder en su colonia, como gestora del crecimiento ordenado de la ciudad y como una incansable luchadora de las causas sociales del partido en el estado.







Fotos y recuerdos



Cual canción de Selena, solo la foto queda. En octubre de hace tres años una imagen que circula en redes sociales reúne a Enrique Martínez Morales, Jericó Abramo, Alejandro Gutiérrez, Chema Fraustro, Hilda Flores Escalera y al exgobernador Enrique Martínez.



No se ubica exactamente el momento o el lugar, pero pareciera una reunión de consejo priista.



En la foto de hace tres años, se colgaron comentarios como de que ellos son justamente lo que le falta a Coahuila y hacen mención específica de Alejandro Gutiérrez y Chema Fraustro; también agregan que todos los de la imagen son de su agrado y que “qué bueno que no salen más políticos en la imagen”.



Al Marqués le queda claro que en la política no basta con no moverse para salir en la foto; de los mencionados, ya solo quedan dos dando vueltas en el carrusel político, el resto: Alejandro Gutiérrez, Enrique Martínez, padre e hijo, así como Hilda, se bajaron del tiovivo o se les acabó el veinte y los bajaron a la fuerza.







Audiencia pospuesta



De nueva cuenta fue pospuesta la audiencia de Javier Villarreal programada para el 14 de enero del 2020.



El extesorero de Coahuila no aparece en ninguna agenda de la corte de San Antonio durante todo el mes.



Desde hace casi seis años que se declaró culpable por lavado de dinero y de conspirar para transportar dinero robado, el proceso ha sido aplazado frecuentemente desde 2015 en que se dio la primera fecha tras haberse declarado culpable en septiembre del 2014 y despojado de algunos de sus bienes adquiridos con dinero ilícito.



A la fecha, Javier Villarreal se encuentra en libertad condicionada en los Estados Unidos y probablemente para cuando obtenga su sentencia, habrá cumplido en gran parte la condena que se le imponga.