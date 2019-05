30 Mayo 2019 04:05:00

¿Tú le crees al Gobierno?

Con el actual Gobierno ya no sabes si reír o llorar. Por un lado creo que todos podemos estar de acuerdo con Andy Panda en que “primero los pobres”. En donde ya no le encuentro la lógica al amado líder, señorpresidente, lucero de la mañana, es en que pretende acabar con los pobres dándole en la madre a la economía.



Y es que economía no es la que está en los grandes bancos, sino en las cosas que hacemos tú y yo todos los días. Que tú hayas comprado este periódico significa que alguien trabajó para pagarlo y ese dinero sirve no sólo para el papel y la tinta, sino para los salarios de los reporteros que aquí escriben; para pagarle a los fotógrafos que andan en chinga en las motos cubriendo las noticias; para Melesio que es el se encarga de la limpieza; y hasta para esos editores que ni editan y sólo le pasan el corrector ortográfico a los textos (conste que no dije nombres).



Y así como leer el periódico forma parte de la economía nacional, lo mismo pasa con todas aquellas empresas y trabajadores que han sido afectados con las decisiones absurdas del Gobierno. Por alguna extraña razón AMLO cree que la corrupción se acaba si no gasta dinero. Entonces está aplicando recortes al presupuesto por todos lados, pero en lugar de usar ese dinero ahorrado para gastarlo de manera ordenada, prácticamente lo está guardando debajo del colchón. Es un poco lo que hizo con el huachicol: presume que bajó el robo de combustibles en ductos, pero no fue porque pusieran fin al delito, sino porque dejó de circular combustible por los ductos. Cerrar la llave, querido, no es tapar la fuga.



Es como si alguien llega al hospital con una herida de navaja y los doctores dicen que hay que esperar a que se desangre por completo para decir que ya se controló la hemorragia. ¡Pos no!



Si realmente Andrés El Austero quiere acabar con la corrupción, lo primero que tendría que hacer sería atrapar a los corruptos. Digo, se me ocurre que para poner un huevo lo primero que se necesita es una gallina. Y si eres de esas personas que se preguntan qué fue primero, si el huevo o la gallina, entonces tal vez deberías de pedir trabajo en el Gobierno y sumarte a la Cuarta Transformación, que hace todo al revés de como debería de ser.



Por eso no sé si creerle al Gobierno ahora que anunció la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya Austin. Estoy convencido de que cualquier persona que haya sido director de Pemex es, necesariamente, un corrupto que se enriqueció a costa de todos los mexicanos.



No hay manera de que alguien pase por la dirección de Pemex y siga siendo honesto. Peeero... ¿de qué están acusando al tal Lozoya? Hasta no me queda claro, pues sólo han dicho que es por lavado de dinero. Vamos, no hay que ser un genio para darse cuenta de que el tipo merece estar en la cárcel, peeero... ¡hay que probarlo! Si las autoridades no son capaces de demostrar las transas que todos sabemos o imaginamos, de nada va a servir todo el show que está haciendo el Gobierno.



Por lo pronto, ya está detenido el empresario Alonso Ancira, que es tan fina persona, que dos de sus mejores amigos con los hermanos Moreira: Rubén y Humberto. Cuando fueron gobernadores, la empresa de Ancira hizo grandes negocios en Coahuila.



Así que habrá que ver si este escándalo de corrupción sigue salpicando como si fuera pozo petrolero o se apaga más rápido que un cerillo en un huracán.