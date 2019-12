23 Diciembre 2019 04:05:00

¿Tu pareja tiene estas 4 señales?… Te va a abandonar

Este caso es enviado por una amiga de redes sociales. Hay cuatro señales que indican que una relación peligra. Cuando un miembro de la pareja (o ambos) sienten que la relación es muy complicada o que ya no tienen metas a futuro en común, el inconsciente manifiesta conductas que le están avisando a la pareja que algo anda mal.



Estas señales son como escalones en bajada, advertencias de que la relación va mal.



La primera señal es de lenguaje corporal, es una señal silenciosa: “ya estamos hartos de una situación en particular”. Por ejemplo, otra vez el reclamo de porque no ganas más dinero, o porque tenemos que pasar todo el fin de semana con tus padres, o porque hacemos el amor muy poco, etc.



Cualquier reclamo repetitivo que nos hace la pareja, sobre todo si no se le damos solución, el reclamo provoca que hagamos una cara que se le ha llamado “clamar a dios”, es una mirada hacia arriba (como cuando decimos “¡puff!, otra vez lo mismo? 0 ¿ya vas a empezar?”.



Este es el primer escalón hacia abajo, todavía podemos rescatar la relación. Es normal que esta señal aparezca durante las malas rachas.



Quiero hacer hincapié en lo anterior. Las relaciones son dinámicas, deben avanzar.



Cuando uno de los dos se estanca, la relación también lo hace, por ejemplo, él quiere viajar, tener aventuras y ella casarse y tener hijos, la relación no avanza en ninguno de los dos objetivos y ambos tiene que hacer sus sueños por separado o renunciar a ellos para quedarse juntos. Comienzan los malentendidos, con ello las agresiones y el rencor.



La segunda señal de que la pareja peligra, son los comentarios hirientes: “¡eres un mediocre! Estas gorda, eres muy complicado, etc.” Estas son señales de violencia verbal, lastiman a quien las escucha, la persona que recibe los insultos siente que ya no la quieren, que su pareja ya no la comprende y que ya no “juegan en el mismo equipo” con lo cual es más fácil entrar en la dinámica, de “me dices-te digo y me haces-te hago”. En este punto de la relación, todavía tiene arreglo porque hay esperanza, en realidad los insultos pueden ser un grito desesperado para pedir amor.



La tercera señal son las “descalificaciones”, por ejemplo, cuando la esposa se va sola con los niños al circo, y el esposo encuentra la casa sola, al regresar le reclama: “porque no me esperaste para acompañarlos” y ella dice: ”No te apures, ya sé que tú nunca nos acompañas”, lo descalifica como compañero de diversiones.



Ese tipo de frases: Ya no espero nada de ti. No te apures nunca lo haces, yo sé que no se puede contar contigo. La de-sesperanza es el tercer escalón hacia abajo en una relación. En este paso es muy complicado rescatar el amor. Al llegar a este punto la relación ya está muy lastimada y es muy difícil olvidar el maltrato y las humillaciones recibidas.



El último escalón, que prácticamente indica el fin de la relación es cuando alguno de los dos dice: “Yo soy así y no voy a cambiar” en forma retadora. “Házle como quieras”. Tenemos una personalidad definida, además hay cosas que no cambian, hay hábitos muy difíciles de modificar, sin embargo, estas frases expresan desinterés, es como decirle a la pareja: ”no me importa lo que hagas, no me importa si te afectan mis hábitos o mi manera de ser, es tu problema” En este momento dejaron de ser equipo, para jugar de “manera individual”.



Puede que vivan bajo el mismo techo, puede que tengan hijos en común; pero ya no son pareja, inclusive pueden ser excelentes padres, pero no amantes. Y es cuando el amor se vuelve costumbre. ¡Recuerda que el amor no se acaba, tú permites que cambie de dueño!



