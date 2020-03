31 Marzo 2020 04:07:00

Tú, yo, la cuarentena. Piénsalo

Ahora sí que como diría Joaquín Sabina: ¿quién me ha robado el mes de abril? Anoche nos informaron que la campaña de distanciamiento social se alarga hasta el 30 de abril. ¿Qué significa esto? ¡¡¡Que no salgas de tu casa!!! O al menos eso es lo que medio le entendí a la conferencia que dio anoche el subsecretario Hugo López-Gatell al lado del hombre que lleva las riendas del Gobierno, Marcelo Ebrard; los titulares de la Defensa y de la Marina; y dos floreros que son los secretarios de Salud y de Gobernación. El primero, Jorge Alcocer, llegó, se sentó, dijo “buenas noches, vamos a empezar”, le pasó el micrófono a los demás y no volvió a decir una sola palabra. Y a la segunda, Olga Sánchez Cordero, ni siquiera le dieron el uso de la palabra. Estuvo de puritito adorno y por eso se le conoce como Olga Sánchez Florero. La conferencia fue muuuy importante porque, como seguramente ya sabes, se declaró a México en estado de Emergencia Sanitaria. ¿A poco no se sintió emocionante cuando habló el presidente Andrés Manuel López Obrador y nos dio a todos, mexicanas y mexicanos, luz y esperanza en estas horas oscuras? Pues no, no se sintió nada de eso, porque el amado líder cabecita de algodón ¡no dio la cara! No fuera uno la mamá del Chapo, porque hasta se baja de la camioneta y nos da la mano. Pero como somos simples mortales, pues no tuvimos el gusto de ver que el Jefe del Ejecutivo se pusiera al mando de la crisis y le diera ánimos a la gente. En lugar de eso prefirió esconderse bajo la cama de Benito Juárez en Palacio Nacional.



Pero, bueno, ¿ya sabes con quién te vas a encerrar un mes entero? Dicen que después de esta cuarentena, la mayoría de las parejas van a terminar embarazadas o divorciadas. Y es que no es fácil -en serio no eres nada fácil, digo no es nada fácil- estar 24 horas metidos en el mismo lugar con tu pareja. Llega un momento en que te quieres volver a bañar con tal de estar un rato solo. Y más los que vivimos en departamento. Nunca había envidiado tanto a los que tienen azotea.



¿Con quién de la política sería bueno pasar la cuarentena? Por supuesto que mi primera opción es Vicente Fox. Con eso de que ahora carga para todos lados con su tambache de mota, debe ser sumamente divertido estar con él pacheco. Si de por sí, en sus cinco sentidos, dice tonterías, bien elevado ha de ser más chistoso que Brozo.



Obvio todos quisieran pasar la cuarentena con Felipe Calderón, pero no sé realmente si mi hígado podría sobrevivir. Una buena opción sería encerrarse con Andrés Manuel. ¿Te imaginas? Se pasaría el mes completo hablando y tú, bendito, no tendrías el menor problema de insomnio. Dormirías todo el tiempo que él hablara. Con quien no sé si podría hacer buen equipo en la cuarentena sería con Claudia Sheinbaum, porque ¡no hace nada! Eso sí, tendría reluciente el lugar, pues solo la he visto pintar paredes, limpiar pasamanos y barrer las calles; pero nunca la he visto tomar una decisión brillante como gobernante.



Eso de pasar un mes entero con una persona insoportable, ¡brrrr!, me produce escalofríos. ¿Te imaginas la pareja de Ricardo Monreal? ¡O la de Bartlett! Pero, bueno, sin duda la pareja que más lástima me da es la de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que cada día al despertar tiene que ver la cara de John Ackerman. y él la de ella. ¡Llévame coronavirus!



¡Nos vemos el jueves!