15 Abril 2020 03:10:00

Tumbos en Morena

Sin conceso y convocatoria a modo, no habrá Consejo Nacional en Morena para la renovación de su dirigencia nacional, otra vez Alejandro Rojas Díaz Durán logró que la impugnación pase a la sala del Tribunal Electoral



La protección de los derechos políticos, un bufete de abogado bien picudos y la lucha por conseguir un cambio de rumbo en favor del partido y de Andrés Manuel López Obrador mantiene a Morena en tribunales.



Resulta que Alfonso Ramírez Cuéllar, líder interino en turno, entre otros, tienden el camino para que el diputado Mario Delgado tome las riendas del partido y hacer políticos “multicargos” que al final no dan una.



Las preferencias electorales de Morena bajaron 18%, dejó de escuchar y representar a todos los sectores, no es la conciencia crítica ni propositiva del gobierno para que rectifique decisiones, acusa Alejandro.



A falta de entendimiento, el aspirante tamaulipeco está decidido a ser la piedra en el zapato contra la minoría autoritaria y antidemocrática.



Han de saber que en Coahuila, Alejandro encontró respaldo de izquierdistas decisivos, que aparecen como firmantes de la denuncia, Javier Plata, Juan Pablo Rodríguez, Jaime Muza, entre otros.



MENOS UNA EN IMSS



Puede sumarse una muerte más a las cifras de fallecimiento de Covid-19 pero ante la falta de personal en la Clínica 7 del IMSS, es menos una: Rosa Idalia Martínez de las trabajadoras sociales de la vieja guardia perdió la batalla ayer.



Del grupo de personal contagiado por el paciente cero, un médico según investigación del IMSS, que afectó a un grupo importante.



Las cifras crecieron a 8 casos más, para sumar 115 en Monclova, 4 en Castaños, 6 en Frontera, 1 en San Buenaventura, 1 Cuatro Ciénegas, 1 Nadadores, 2 en Sacramento, por lo que toca a la Región Centro.



Toda una amenaza resulta un solo contagio, el caso de San Buenaventura, un ex funcionario municipal de la administración de David Álvarez, muy resguardado en su casa, que se rumora fue contagiado por su hijo que labora en Takata.



QUEJAS NO CABEN



Por primera vez en la historia a la queja o denuncia de algunos ciudadanos reprendidos por policías, casi 50 en Monclova, otros tantos en Frontera, Castaños y Lamadrid, la reacción generalizada fue ¡Quédese en su casa!



Si hay más de 100 casos, no hay personal médico, ni respiradores y el piso destinado para atención de contagiados se saturó, la Región Centro ya está en la fase 3… Quédense en su casa o dejen que los policías actúen.



Dijeron que el martes 14, se tomarían medidas más rigurosas con los que por la buena no han entendido, las quejas a estas alturas de la pandemia no caben.



Aún queriendo aprovechar “el martes de mercado” en el supermercado de bulevar Pape al norte de la ciudad, la fila para ingresar de casi una cuadra.



Debe decirse que lo general acude clase media alta, que puede pagar los 5 pesos de descuento en la fruta el martes, porque exponer a todos por unos cuantos pesos.



EL VERIFICADOR



El que mejor se ocupa de revisar que los comercios no alteren los precios de la canasta básica es el delegado Reyes Flores Hurtado, después de la denuncia de la falta de pruebas Covid-19 a los practicantes del IMSS Monclova.



Entendió que por ahí no le iba ir muy bien, ni a él ni a la 4ª.T, se entretuvo con el reparto de apoyos del Bienestar, terminó y ahora anda de verificador de precios.



Qué bueno, de algo se ocupa y con lo impulsivo que es no duden que al rato le llegue a los grandes supermercados, como se lo pidieron, porque ha dicho que será revisión pareja y si hay denuncia la atiende. Veremos.