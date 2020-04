09 Abril 2020 03:10:00

Túneles inservibles

Los túneles sanitizantes ¡No Sirven! Propagarían más el virus entre quienes los usan, esa fue la novedad del miércoles con que salió el Subsecretario de Salud Hugo López Gatell.



Y ahora qué harán las autoridades de diversos municipios y estados que invirtieron en la instalación de esos baños de limpieza.



De por sí Monclova tiene la tasa más alta de contagios por eso pusieron más túneles o sea que…. Ya se los cargó Pipo. Y sin zapatos.



A estas alturas de la pandemia decir que la desinfección de esos túneles propagarían más el Covid-19 por lo que no son recomendable, qué expresión harían los que invirtieron e instalaron en ellos.



Mal por la 4ª. T, por Hugo Gatell quienes siempre llegan tarde a la solución de los problemas de los mexicanos, no otorgan los insumos y para colmo ni siquiera información oportuna hacen llegar.



Lo menos peor es que la contingencia sanitaria se extenderá hasta junio.



Libran Covid-19



Una celebración pública haría un grupo de ciudadanos luego que el IMSS diera de alta a tres pacientes contagiados de Covid-19 que estaban en área de aislamiento y no presentaron complicaciones de salud.



El doctor Arturo Teotl Formacio, Juanita Guadalupe Zapata y Mario Rivas Garza, fueron los pacientes que salieron ayer de la Clínica 7 del IMSS.



Sin duda una alegría para muchos pero no una celebración en medio de número incuantificable de contagiados que a diario se expande en Monclova y alcanza los de municipios vecinos.



La terquedad de muchos de no quedarse en casa, aquellos de mentalidad de “no pasa nada” o los que se niegan hacer uso del cubrebocas como medida obligada.



Ante ello justificado está hacer valer la autoridad, que los policías se vuelvan abusones para ir contra aquellos que no cumplan con las medidas sanitarias.



La ciudad de Monclova llega a 70 casos, un muerto más ayer, un empleado administrativo de la Clínica 7.



Semanas difíciles las que se avecinan, pronósticos del Subcomité de Salud, mayores contagios para llegar al pico, ojalá se aplane la curva.



Juventud priísta



Una y otra vez, siempre en cada contingencia solo o acompañado, con su agrupación o con la de otros, un joven priísta se apunta para aportar su granito de arena en cada contingencia.



Ricardo López Valdez, el de Mva.2.0 supo de la carencia en hospitales frente a la pandemia de Covid-19, donó cubrebocas y overoles.



En fecha reciente Ricardo junto con Gilberto Muela se dejaron ver en las colonias de la periferia haciendo donación a las familias más vulnerables.



Ahí ha estado por si acaso, pasó inadvertido hasta hace semanas en que lo nombraron delegado CNOP para las elecciones postergadas de junio.



Ricardin forja su propia historia, sin cargo de por medio, sin patrocinio de figura pública, da de lo suyo, y se apersona y eso no muchos lo hacen.



Tregua



Los que están en calma esperando resolución del Tribunal Electoral son los de Morena, que tienen impugnado el proceso de elección de candidatos un grupo los de mando piensan aprovechar la distracción por Covid-19 para acomodar su plan.



Eso de que los consejeros estatales en Coahuila, afines a los grupos de mando sean los que lleven mano en el registro de candidaturas plurinominales es algo que del lado de Alejandro Rojas Díaz Durán rechazan.



Aplazar las elecciones de junio les da un respiro pero no llegarán a la reflexión ni el consenso de los actores políticos, así que el pleito continuará, al menos en los tribunales.



Con decirles que los Lupes de Monclova, Céspedes y Noriega impugnaron la convocatoria, aunque al interior del partido, al CEN, los que obviamente mandarán diplomáticamente por un tubo.