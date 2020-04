03 Abril 2020 04:10:00

Turismo médico, bomba de Coronavirus

Sin aceptar ninguno de los médicos que lo practican, pero desde hace semanas en Piedras Negras se han atendido a muchos pacientes sospechosos de coronavirus o con enfermedades respiratorias agudas procedentes de Texas, esto por parte de médicos particulares, pero no en las clínicas ni hospitales, sino en casas particulares…



Y es que los de la bata blanca han aceptado atender de esos padecimientos en domicilio e incluso llegaron a entubar personas por su condición complicada arriesgando la salud propia, la de las enfermeras que lo asistían y la de los pacientes que atienden en Piedras Negras…



Esto deberá de investigarlo el coordinador de la Jurisdicción Sanitaria 1, Hermilo Rodríguez, porque es algo delicado y grave…



Si se preguntan el porqué de estas atenciones al sur de la frontera de pacientes texanos, la respuesta es muy sencilla: Allá el tratamiento les cuesta 10, 20 o hasta 30 mil dólares, muchos no cuentan con la cobertura y de este lado los médicos les cobran 2 mil dólares, de los cuales apenas 50 o 100 se los pagan a las enfermeras que los auxilian y que ahora ya no quieren apoyarlos en esos menesteres…



Atención para la Secretaría de Salud, porque el asunto es delicado, grave, gravísimo…



Secretaría del Trabajo, SEP y colegios particulares



Donde existe mucha preocupación es en más de mil trabajadores en Piedras Negras, y seguramente en el estado, que laboran en colegios particulares y que hoy se encuentran en la incertidumbre laboral…



Ellos a diferencia de los del sistema gubernamental, que los mandan a casa con sueldo y prestaciones completas, hoy ven con preocupación un mensaje que muchos colegios han enviado: Si los padres de familia no pagan colegiaturas el resto del año escolar o semestre, los maestros no recibirán su pago.



Ante eso, vemos otro sector desprotegido y que enfrenta ya situaciones de angustia social por la pandemia del coronavirus y en donde deberán de entrar a explicar y calmar los ánimos tanto el titular de Setra, Román Alberto Cepeda González, como el de Educación, Higinio González…



El sector de colegios particulares le quita a la SEP buena parte de la responsabilidad de educar a los niños y jóvenes en Coahuila y hoy sus maestros, empleados de esos colegios, enfrentan una incertidumbre total…



Estos colegios, universidades y hasta guarderías representan el 15 por ciento del sector educativo y tienen ya encima una carga económica de sueldos enorme que los podría arrastrar en breve a una crisis grave…



Los colegios Cumbres, México, Américas, Jean Piaget, Libertad, Livingston, Don Bosco, Uane, Vizcaya, UAPN, Madame Curie, Insunte, Instituto Esperanza y decenas más viven semanas difíciles…



Argucias legales para no parar



La Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado, así como los municipios, se enfrentarán en las próximas semanas a algunos casos de empresas que pretenden protegerse para no ir al paro, es decir, que no sean obligadas al cierre temporal por la contingencia y emergencia de salud por el coronavirus..



Pretenden que su registro sea aceptado como una industria o actividad esencial de alimentos y que no paren sus 3 mil trabajadores de ella y de sus proveedoras más esenciales…



La medida deberá de ser analizada por el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, porque las empresas en cuestión están en su derecho de meter ese recurso para no frenar sus procesos, pero habrá que sopesar si esa argucia legal, porque la quieren sustentar con asuntos jurídicos y de registro, pueda ser más importante que la salud de esos miles de trabajadores y las familias y el riesgo de contagio que eso adiciona como factor de riesgo de propagación del coronavirus….

Veremos y diremos qué sucede en eso…



Mil millones para combatir efectos de Pandemia



Contundente y claro fue el gobernador Miguel Ángel Riquelme en los resultados de la reunión del Consejo Estatal de Salud de ayer: Se destinarán mil millones de pesos a mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus…



Recursos para obra pública adicional, adelanto de participaciones a municipios, para alimentación y apoyos a familias y para equipamiento e insumos de salud…



La parte presupuestal y de sus efectos está ya planeada y atendida, corresponde a los coahuilenses el entender la necesidad del llamado #QuedateEnCasa, por ti, por tu familia, por el bienestar de todos…