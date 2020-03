24 Marzo 2020 04:07:00

Tus zonas erróneas

Un texto indispensable para el desarrollo personal, muy popular en mi generación. “El estado de salud es un estado natural, y los medios para lograrlo están dentro de las posibilidades de cada uno. ¿Tienes la sensación de estar desbordado por la existencia? ¿Paralizado por compromisos afectivos, laborales, que ya no te satisfacen? ¿Dominado por complejos de culpa o inseguridad?“No proyectes tu insatisfacción en otros: la causa está en ti, en las ‘zonas erróneas’ de tu personalidad que te bloquean e impiden que te realices. En esta obra, el Dr. Wayne W. Dyer muestra dónde se encuentran, qué significan, adónde conducen y cómo podemos superarlas.“Esboza un camino para alcanzar la felicidad, un procedimiento que se basa en ser responsable y comprometerse con uno mismo. Y todo contado con la amenidad y sencillez de quien sabe que puede cooperar en la mejora de la vida de los demás. ‘Tus zonas erróneas’ audiolibro completo, voz humana, no robótica”. https://www.youtube.com/watch?v=nhEdsn5BlnI Leyes raras“Cada país tiene su propia manera y medios de gobernanza y derecho. En general, la mayoría de los países comparten ciertas prácticas legales comunes. Sin embargo, al igual que las palabras únicas en algunos idiomas que pueden perderse en la traducción, algunas leyes son demasiado extrañas para ser entendidas por los no nativos.“Desde convertir en delito olvidar el cumpleaños de la esposa hasta criminalizar a Winnie Pooh en áreas infantiles, el sistema legislativo tiene algunas aplicaciones en extremo extrañas. Estas 20 leyes extranjeras probablemente te divertirán y definitivamente te desconcertarán.“1. Georgia, en Estados Unidos, tiene una ley que prohíbe a los propietarios de aves de corral permitir que sus pollos crucen la calle.“2. Existe una ley en Milán, Italia, que exige que las personas sonrían en todo momento o paguen una multa, excepto durante los funerales y las visitas al hospital.“3. En Oklahoma, EU, la ley prohíbe a cualquier persona mantener un burro dormido en la bañera después de las 7 p.m.“4. Dinamarca tiene una ley que especifica 7 mil nombres de bebés, que son los únicos permitidos para su uso.“5. Según la Ley del salmón de Inglaterra de 1986, es un delito mantener un salmón ‘sospechosamente’.“6. Por ley, el 35% del contenido que se reproduce en la radio en Canadá tiene que ser canadiense (toda película exhibida en España durante el franquismo, tenía que ser doblada al español, sin subtítulos).“7. La ley australiana ha hecho ilegal aplastar las latas de cerveza con tus senos.“8. Los escoceses tienen una ley que requiere que permitas que cualquier persona que llame a tu puerta y solicite usar el baño lo haga.“9. Una ciudad en Francia solo te permite morir dentro de los límites de la ciudad si tienes una parcela en el cementerio local.“10. La goma de mascar está prohibida en Singapur.“11. Es ilegal construir castillos de arena en Eraclea, Italia.“12. Michigan tiene una ley que hace que sea ilegal encadenar un caimán a una toma de incendios.“13. Camboya tiene leyes contra el uso de pistolas de agua o cualquier tipo de armamento acuático.“14. Los monjes budistas requieren el permiso del Gobierno para reencarnarse.“15. En Suiza, es ilegal descargar el inodoro después de las 7 de la noche.“16. Tener sobrepeso u obesidad es ilegal en Japón.“17. Corea del Norte prohíbe a las personas extranjeras usar la moneda local y entrar a los grandes almacenes.“18. En Turín, Italia, la ley requiere que pasees a tu perro tres veces al día.“19. En Chicago, EU, es ilegal pescar sentado en el cuello de una jirafa.“20. En Francia es ilegal nombrar ‘Napoleón’ a un cerdo”. https://www.todo-mail.com/content.aspx?emailid=18712