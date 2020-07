28 Julio 2020 04:00:00

UAdeC al alcance de todos

Es muy importante los estudios superiores que le demos a nuestros hijos, en donde siempre los padres quieren darle lo mejor a sus hijos. Una decisión que no debe de tomarse a la ligera y tampoco dejarse engañar por la publicidad de boca en boca en donde se cree equivocadamente que lo más caro siempre es lo mejor.Una etapa en donde los padres se ven estresados para conseguir el dinero y haciendo sacrificios para darle los mejores estudios profesionales a sus hijos. ¿Pero realmente las universidades más caras o de renombre comercial son los mejores?Los coahuilenses nos podemos sentir afortunados en tener a la Universidad Autónoma de Coahuila, a la que siempre nos hemos referido como la máxima casa de estudios de la Entidad, y no se trata de una simple demagogia puesto que la UAdeC, constantemente se actualiza no solamente en sus certificaciones de calidad y aprendizaje a nivel nacional, así como aquellos internacionales. Ha tenido continuamente reconocimientos en su estructura académica y formación de egresados, así como en transparencia de los recursos, transparencia administrativa y un fácil acceso a la información de transparencia en su versión digital a través del portal de internet. También la UAdeC trabaja con uno de los despachos de abogados y consultores líderes a nivel nacional para la prevención de actos de corrupción.Además, su más reciente reconocimiento con la Acreditación ECE429-19, como entidad de certificación y evaluación por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales CONOCER y sus 36 docentes certificados de competencia EC0076, para la evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia.Al día de hoy la Universidad Autónoma de Coahuila tiene el primer y único lugar en calidad académica al adquirir los primeros y únicos ocho lugares en el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia, conocido por sus siglas como EGEL, siendo la única universidad de las 38 cabeceras municipales de Coahuila.Estas son algunas de las muchas acreditaciones que tiene la Universidad Autónoma de Coahuila, para que sea la primera opción para que sus hijos estudien alguna profesión en la máxima casa de estudios.Y no siendo suficiente motivo para darles la mejor preparación universitaria a los futuros profesionales, también está considerada como una de las instituciones cuyo costo de inscripción se encuentra dentro del alcance económico de todos, siendo éste un cobro simbólico comparado con todos los beneficios que tienen la población universitaria.Solo para tener una idea de sus costos de inscripción, la Universidad Autónoma de Coahuila tiene un costo de $4,326.00, mientras que en otras universidades como la Universidad Autónoma de Nuevo León, Occidente, Chihuahua, Ciudad Juárez, Tamaulipas, San Luis Potosí, Baja California, Sonora e Instituto Tecnológico de Sonora andan entre los casi $10,000.00 y los $6,000.00 Aun con estos precios tan accesibles la UAdeC, también cuenta con ciertas becas las cuales se pueden solicitar desde la plataforma vía Internet en las convocatorias de Asuntos Académicos y Apoyos Estudiantiles, en donde se requiere un usuario y contraseña para garantizar la información.Es importante dejar en claro que las universidades públicas del país cobran algún tipo de cuota o inscripción ya que constitucionalmente al referirse la gratuidad de la educación es obligatoria que todos los mexicanos reciban la educación primaria, secundaria y bachillerato, pero al llegar a estudios superiores no puede existir esa misma garantía muy a pesar de ser instituciones públicas ya que tienen una personalidad jurídica y patrimonio propios “no son del Estado”, y por lo tanto no existe prohibición alguna dentro de la Carta Magna para exigir el no pago de un servicio educativo a nivel superior. Y por eso en todas las instituciones educativas públicas del país existe un cobro, pero lo que es un hecho que la UAdeC tiene un costo accesible comparada con el resto del país. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México) http://www.intersip.org