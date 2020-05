26 Mayo 2020 03:57:00

UAdeC entre los primeros lugares 2020

Es difícil poder clasificar en orden o hacer un listado comparativo para poder denotar la importancia de algo. Aún más difícil cuando se trata de alguna institución educativa y mayor cuando se hace a nivel nacional.



El figurar en una lista de cien instituciones es un logro, pero cuando se trata de una menor, es decir, 50 lugares es un mérito que debe de ser un orgullo por el simple hecho de ser mencionado y ocupando obviamente una posición.



Los valores para poder calificar pueden variar, y a su vez la posición; resultando interesante como puede cambiar el lugar del listado. Esto implica la medición por decirlo de alguna manera, como la resistencia de dicha institución educativa sea privada, publica o ambos.



Solo por mencionar una de las páginas Web, más visitadas en el mundo para la Reserva de Cursos de Idiomas “Language Course Net”, hace un ranking de 517 universidades en México, participando públicas y privadas, siendo esta el motor de búsqueda más completa a nivel mundial en donde se está monitorizando 103 posiciones así como la asignación de materias que brindan las instituciones de estudios superiores mencionando como materias la Ingeniería, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades, Medicina y Atención, Sanitaria, Minería, Petróleo y Gas, Antropología y Ciencias de la Comunicación entre las principales en las que se valoran.



La Universidad Autónoma de Coahuila ocupa la posición número 89 en el listado de este ranking, obteniendo un 4.6 de puntuación con mayor satisfacción entre los estudiantes tomando como calificación más alta 5 puntos. La UAdeC fue calificada por Webometrics, Scimago Institutions Ranking, URAP World Ranking, y América Economia Best Mexican Universities.



Ahora bien, para la UniRank considerando los criterios de acreditación ante la organización mexicana relacionada con la educación superior, cuatro años de licenciatura o posgrado, y la impartición de cursos tradicional, presencial y no a distancia señala que la UAdeC, ocupa el lugar 37 en las mejores universidades de México para este 2020.



Dentro de otra categoría para este año las mejores universidades de México. America Economía Best Mexican Unversities coloca a la Universidad Autónoma de Coahuila en el ranking 33, considerando la calidad docente, investigación, prestigio, oferta de postgrado, internacionalización, acreditación, e inclusión y diversidad para obtener el índice de calidad para este 2020.



Se puede resumir fácil la información anterior e incluso mencionarlo puede sonar sencillo, pero para las instituciones de educación superior tanto privadas como públicas no ha sido fácil llegar a ese lugar o ranking puesto que también es considerado la variable de antigüedad, es decir, que ha perdurado con el paso de los años y que no son de nueva creación.