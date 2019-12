27 Diciembre 2019 04:10:00

UDC quiere todo

Anoche seguía el estira y afloja entre las distintas fracciones parlamentarias en el Palacio de Coss para definir la sesión plenaria de este viernes en que, de entrada, se aprobaría el Paquete Económico del próximo año, es decir, el Presupuesto de Egresos del Gobierno estatal y la Ley de Ingresos.



También está en la agenda la integración de la Mesa Directiva para 2020. Por ahora la presidencia la tiene el PRI, con Jaime Bueno Zertuche, pero en teoría a partir de enero le corresponde a la bancada de Unidad Democrática, que además tendrá la Junta de Gobierno con Emilio de Hoyos Montemayor. De ser así, le correspondería a la sabinense Zulma Guerrero.







Estira y afloja



Y como Emilio de Hoyos no llega solo a la Junta de Gobierno, este viernes también se definirían los nombramientos de los nuevos tesorero y oficial mayor.



Entre las negociaciones que se ventilaban en el Palacio de Coss está la manera en que va a quedar conformada la Diputación Permanente. La propuesta que más gustó y mayor consenso generó fue la de la legisladora priista Lucía Azucena Ramos Ramos, pero hasta el cierre de esta columna no había definiciones completas.







Otros datos



En la Universidad Autónoma de Coahuila más de uno duda de la postulación de Gerardo Garza como candidato a la dirección de la Facultad de Jurisprudencia y alfil de Luis Efrén Ríos Vega para regresar por sus fueros a dicha institución. Están escépticos porque en teoría, el gallo del magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado es Raúl Garza Serna, pero el también exdirector de la Academia Interamericana de Derechos Humanos tiene otros datos.



Según los enterados, el rector Salvador Hernández Vélez soltó de la mano a Alfonso Yáñez Arreola y tiene como nuevo aliado a Garza Serna; de ahí la necesidad del grupo de Luis Efrén por sacar un nuevo candidato.



El caso es que la grilla en Juris está más prendida que en el propio Instituto Electoral de Coahuila, con todo y que el 1 de enero arrancan proceso electoral.







Quedó en promesas



Agárrese, porque no solamente aumentará el costo de las gasolinas a partir del 1 de enero, también el de las tortillas, hoy por hoy el producto de primera necesidad de mayor consumo en los hogares coahuilenses. De acuerdo con la asociación de productores y distribuidores de tortillas de maíz, el alza será de entre uno y tres pesos.



De hecho el aumento debió darse desde principios de diciembre, pero los productores de tortillas absorbieron el impacto en el precio de los insumos. Pero como la cuerda no se puede estirar más, en el arranque del próximo año cargarán el costo a los consumidores.



El problema es que la Cuarta Transformación y el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecieron abaratar las gasolinas y el costo de la canasta básica. ¿Y luego?







En la agenda…



El gobernador Miguel Ángel Riquelme amanece este viernes en Villa Unión. Llega para revisar los trabajos de remodelación de la Presidencia Municipal y de las fachadas de las 80 viviendas atacadas por presuntos pistoleros del Cártel del Noreste el pasado 30 de noviembre. La idea es entregar el edificio en los primeros días del próximo año y abonar a la restauración de la vida común de la población.



También tiene previsto una reunión con profesores de educación básica; les pedirá su colaboración para detectar situaciones extraordinarias en los alumnos y atenderlas de inmediato.







En el mismo canal



Si antes era impensable el trabajo coordinado entre la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública, y todavía más que se llevaran bien sus titulares, ahora la cosa es distinta y nos aseguran que Gerardo Márquez Guevara y José Luis Pliego Corona andan en la misma sintonía, de ahí los resultados con la captura de presuntos responsables en las situaciones de violencia de los últimos días.



Hubo el asesinato de un policía en Piedras Negras, de un presunto narcomenudista en Arteaga, el homicidio del empresario ganadero y el ataque a las comandancias policiales de Frontera y Monclova; en todos los casos hay detenidos y el Ministerio Público pide la pena máxima y los resultados no son producto de la casualidad, nos aseguran, sino de la coordinación entre las dos dependencias.







Pan de pulque y chocolate



Por cierto, las principales organizaciones de caravanas de paisanos en Estados Unidos recomiendan a sus integrantes utilizar las carreteras y puentes internacionales de Coahuila, por considerarlas vías seguras.



El secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, está al pendiente de las acciones de atención y protección a los paisanos que van especialmente a Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla y Michoacán y para que no digan que no hay cariño, los viajeros, al pasar por los módulos de información o los cruces fronterizos, hasta reciben un kit bien cargado de carbohidratos: pan de pulque y chocolate caliente. ¿Qué tal?







Mayoría de edad



En donde llegan a la mayoría de edad es en la asociación civil San Aelredo, a cargo de Noé Ruiz Malacara. Si se hace memoria, la comunidad nace bajo el amparo de la Diócesis de Saltillo como organismo para la defensa de los derechos de los homosexuales, pero no todos los católicos aplaudieron el proyecto y cuando vinieron los estirones de orejas desde el Vaticano, el obispo Raúl Vera López optó por soltarlos de la mano.



Desde entonces San Aelredo se anotó varias medallas, como quitar los candados del Código Civil del estado que limitaban el matrimonio a un hombre y una mujer. Ahora puede acceder a él cualquier pareja, sin importar el género de sus integrantes.