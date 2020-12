29 Diciembre 2020 04:10:00

UDC va con Morena

UDC va con Morena



Finalmente, en la cuatroté le hicieron campito a Evaristo Lenin Pérez Rivera, quien se amarró para ir por la reelección como diputado federal en el Distrito 1. Llegó a San Lázaro con la bandera del PAN, pero como son tiempos de alianzas por demás extrañas, ahora competirá con las siglas ¡del PT!



La alianza Morena, PT, PVEM y UDC, en el caso de Coahuila, se concretó justo este lunes y llama la atención que la cúpula morenista accedió a la nominación de Lenin, y además a dejarle vía libre para nombrar candidatos a alcaldes en Allende, Sabinas y Múzquiz. Así andarán en el partido de moda.



Premio de consolación



Como lo anticipamos en Palacio Rosa, la alianza PT, Morena y Verde también va en el Distrito 6 de Torreón, en donde el candidato, también a la reelección, será José Ángel Pérez Hernández, expanista, que llegó al cargo con las siglas del desaparecido Encuentro Social y, ahora, virtual candidato del PT a la reelección.



Nos confirman que el artífice de todo esto fue el “Hooligan”, Luis Fernando Salazar, quien convenció al alto mando de Morena de que le dieran “Arre lagunero” la candidatura a diputado federal como premio de consolación y así poder ir en camino pavimentado para buscar la Alcaldía. En síntesis, el exNiño Azul llevó al baile a los morenos, amenizó la fiesta y se llevó la mayor rebanada del pastel.



Agarrón en puerta



Otro detalle de la alianza Morena, PT, PVEM, y UDC es que van con candidatos varones en Piedras Negras, Saltillo, Acuña y Torreón, con lo cual están obligados a ir con mujeres en municipios como Matamoros y, en automático, dejaron fuera a alcaldes como Horacio Piña, de ese mismo municipio, quien por derecho tenía la reelección con la cuatroté.



Hay quienes apuestan doble a sencillo a que el hijo y homónimo famoso pelotero, “El Ejote” Piña, ni siquiera fue enterado de las negociaciones que lo eliminaron de la posibilidad de ir por la reelección, pero como la ley lo asiste, en una de esas se inscribe y participa. Veremos de qué tamaño será el agarrón.



El Verde no se define



Y las apuestas también están abiertas sobre el lado de la cancha en que el Partido Verde jugará en las elecciones del próximo año. El Verde, de José Refugio Sandoval Fernández, el famoso “Cuquis”, sigue en la indefinición en los municipios, pero, de entrada, nos aseguran que su relación de años con el PRI Coahuila no le permite ir de la mano con ninguno de los otros partidos y, además, por simple lógica no le iría muy bien. Por lo pronto, de aquí al día 3, fecha límite para determinar alianzas, se verá quién va contra quién.



Muy activos



Semana de mucho movimiento en el Palacio de Coss. El miércoles, en la última sesión del año, los diputados locales se van a despedir, al votar el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el próximo año, las leyes de ingresos municipales y la miscelánea fiscal.



El viernes, para las 10 de la mañana se programó la sesión para instalar la Legislatura que estará vigente hasta diciembre de 2023 y cuya Junta de Gobierno estará a cargo de Eduardo Olmos Castro.



Hasta anoche, no había definiciones sobre quién se hará cargo de la Oficialía Mayor, pero en la Tesorería, no hay duda respecto al nombramiento que recibirá Javier Lechuga.



Le sabe al tema



Con la salida de Román Alberto Cepeda González, quien tiene las maletas listas y esta misma semana se despide de la Secretaría del Trabajo, para quedar en condiciones de ir como candidato del PRI a la Alcaldía de Torreón, se barajan varios nombres para sucederlo.



Entre los perfiles que más llaman la atención está el de Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, quien este jueves 31 concluye su tarea como diputada local y a partir del 1 de enero estará como agente libre, pero con buenas posibilidades de llegar al cargo. Lilia, además de saberle al tema, tiene el respaldo de Tereso Medina Ramírez, hoy por hoy el principal representante del sector laboral en el estado.