01 Noviembre 2020 03:10:00

Última llamada

ÚLTIMO LLAMADO llevan a cabo las autoridades ante el rebrote de Coronavirus en Coahuila; la saturación del sistema de Salud está en situación crítica, aún más que al inicio de la pandemia.



EL SISTEMA de Salud nunca había rebasado el 70% de su capacidad, hoy se encuentra al 100% en varios estados y países han tomado la decisión de volver a cerrar comercios y la movilidad de las personas.



LA SITUACIÓN se veía venir, hubo un fuerte relajamiento entre las personas, los restaurantes y bares no respetaban los aforos, las fiestas familiares y carnitas asadas se volvieron normales y las consecuencias eran obvias.



ALGUNOS ciudadanos lo tribuyen al período electoral, personalmente no lo creo, el voto es un acto personal y no se vio aglomeración de personas.



PERO EL CÓMO se originó ya no es tan importante como el qué estamos haciendo para bajar los indicadores de contagio y reducir la saturación hospitalaria.



PENSAR QUE el comercio y las empresas volvieran a sufrir un cierre total sería catastrófico y representaría la quiebra de miles de negocios en México; en Monclova seguramente 2 de cada 3 negocios quebrarán.



EL GOBIERNO ESTATAL ya no tiene de donde hacerse de recursos económicos para apoyar la cadena productiva, los recortes presupuestales han sido devastadores y del Gobierno Federal no podemos esperar nada.



EL GOBERNADOR Miguel Ángel Riquelme ha dispuesto recursos especiales para aumentar el apoyo a servicios médicos, faltan médicos, medicamentos, equipo protector, insumos, el Coronavirus no ha dado tregua.



EL ALCALDE Alfredo Paredes, en su convalecencia debido al Coronavirus, sigue trabajando desde su hogar estando al pendiente y en contacto permanente con su equipo y los sectores productivos y sociales de Monclova, no baja la guardia.



PARECE QUE ESTE virus le pegó de lleno al primer círculo del Gobierno Municipal de Monclova, en el mismo mes cayó Ricardo Blackaller, secretario del Ayuntamiento; Juan Carlos Terrazas, tesorero; Lic. Olivas Jurado, director de Seguridad Pública y esta semana Alfredo Paredes, presidente municipal.



HACE 30 DÍAS en una conversación con Paredes, le expresé que andaba muy activo, que se cuidara, que bajara el ritmo, pero la responsabilidad fue mayor, afortunadamente los síntomas han sido leves y seguramente en 10 días lo veremos activo nuevamente.



INICIÓ LA CARRERA en Monclova por la silla municipal; El PAN a la espera de la posibilidad de la reelección de Alfredo Paredes y como alternativa las 2 cartas fuertes son Ricardo Blackaller y Agustín Ramos y haciendo su lucha Silvia Garza.



POR PARTE del Revolucionario Institucional el carro completo hizo que varios chapulines que ya andaban de coquetos con el PAN y MORENA metieran freno y prefirieron aguantar donde mismo, Pablo González y Carlos Elizondo son las figuras políticas que más se escuchan.



PABLO GONZÁLEZ por su gran activo político, Carlos Elizondo listo para el llamado, experiencia, honorabilidad, honestidad y muy posicionado entre la militancia.



POR MORENA seguramente irían con Melba Farías, su posicionamiento político está muy por encima del partido, mucha experiencia y capital político, la Diputada no le debe nada a nadie y muy bien arropada por Javier Guerrero.



LOS DEMÁS partidos seguramente irán en alianza arropándose con los 3 principales partidos políticos que hacen el 1,2,3, buscando regidurías o de perdido direcciones, no hay mucho de dónde agarrar.



JUAN SALAS, ALCALDE de General Cepeda, fue duro, directo y claro, señaló en su cuenta de Twitter: “No me van a intimidar, la Guardia Nacional llegó para quedarse”. Esto posterior a que su vehículo fue dañado. “En General Cepeda tomaremos acciones inmediatas ante este atentado a mi vehículo particular”, señaló el munícipe.



EL ATRIBUIRLE a un grupo del crimen organizado es un poco apresurado, dado que Éstos no se andan por las ramas rompiendo vidrios de vehículos, esos te levantan o desaparecen un familiar. Por lo pronto sea o un grupo criminal, la Guardia Nacional está en el municipio resguardando la seguridad, aunque a muchos se les ha hecho extraño dado que General Cepeda siempre ha sido un municipio libre de violencia.



Y HABLANDO de Seguridad Pública, nunca imaginamos que estando la situación de seguridad pública en el país en las condiciones actuales, el Presidente López Obrador fuera a nombrar una periodista como Secretaria de Seguridad Pública en México.



Y NO POR SER periodista dejará de ser capaz en su profesión, mis respetos, parte de mi actividad es el periodismo especializado en materia turística, pero zapatero a tus zapatos.