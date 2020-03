30 Marzo 2020 03:10:00

Última oportunidad

¡Quédense en casa! Monclova cerró semana con 21 casos de COVID, prende la alarma roja, declaran Hospital 7 del IMSS exclusivo, e instalan Subcomité de Salud de Prevención, Control y Evaluación diaria del comportamiento de la pandemia.



La cifra que por la mañana llegó a 20 contagios, movilizó al Gobernador Miguel Ángel Riquelme; su secretario de Salud, Roberto Bernal y el delegado federal del IMSS, a visitar la ciudad y exponer el plan de acción de lo que apenas empieza.



La oferta es un hospital con 234 camas para internar pacientes con mayores complicaciones, detectar casos y aplicar cerco sanitario en torno a ellos.



Vaya que aún existen ciudadanos “valemadristas”, los que creen no pasa nada y andan por la calle arriesgando a los que sí cumplen el “quédate en casa” y es ahí donde las autoridades deben aplicar otras medidas administrativas.



No estaría de más replantear el toque de queda ante lo que se vive en Monclova y alcanzará a la Región Centro, una etapa explosiva de contagio comunitario difícil de contener.



TENTANDO AL VIRUS



Es en Frontera donde las voces ciudadanas demandan mano dura para con el comercio organizado y el tránsito relajado de ciudadanos en los comercios de la calle Madero.



Los comercios Merco y Aurrerá, corroborado ayer domingo, se relajaron y dieron libre entrada a dos puertas, sin ninguna medida sanitaria a los clientes.



La afluencia de consumidores de forma normal en los de la calle Madero. Ahora es cuando reclaman de las autoridades municipales mano dura.



ELIGE EL PAN



Sin empezar terminaron los blanquiazules el proceso de selección interna de los candidatos, están listos los 16 afortunados sólo falta la fecha del proceso de elección que todo apunta será aplazado el proceso después de junio.



El dirigente del PAN, Chuy de León, diría que realizaron el proceso interno con “Susana Distancia” en Saltillo y Torreón, atendiendo recomendaciones por la pandemia de coronavirus.



Los precandidatos: Distrito 1: Juanita Annel Peña Esquivel; Distrito 2: Ana Cristina De Los Santos Martínez; Distrito 3: José Alfredo Galindo; Distrito 4: Antonio Nohe Cantú Vásquez;



Distrito 5: Rolando Valle Farías; 6, José Luis Ernesto Castro Garza; Gerardo Abraham Aguado Gómez en el 8; Fernando Izaguirre Valdés 9; Ángela Campos García, 10; María Eugenia Cázares Martínez en el 11.



Por el 12, Mayra Verástegui Gil; Carlos Vladimir Ramos Gutiérrez en el 13; Amal Lizette Esper Sarur por el 14; Nancy Aída Núñez Alonso; y Sergio Hernández Sainz en el 16.



Y no hubo novedad ni “dedazo” diría Chuy de León, para elegir a sus 16 representantes que buscan una curul de mayoría, los que pedirán el voto eligieron a sus candidatos.



La sorpresa es la lista de candidatos plurinominales, bueno ni tanto ¡oootra vez los mismos!, dicen los panistas.



EL PENDIENTE



La preocupación que tienen dos alcaldesas de la Región Centro es que por causa de la expansión del Covid-19, que según Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, se extendería hasta agosto, no tendrán turismo ni feria.



Yolanda Cantú, alcaldesa de Cuatro Ciénegas, habló de perder una derrama de 10 millones de pesos por el cierre de áreas turísticas durante Semana Santa.



En San Buenaventura, Gladys Ayala ya encendió el cirio pascual esperando el milagro de que termine la pandemia del coronavirus antes de julio, de otra manera no tendrá bolsa extra de recursos.