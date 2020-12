03 Diciembre 2020 03:10:00

Última palabra

Ni está dada, ni la tiene Francisco Saracho como para venir a conceder candidaturas a las alcaldías en municipios de la Región Centro, a menos que quieran perder, dirían algunos de los interesados en la candidatura.



La designación de candidatos es más complicada de lo que la ve el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, debe incluir jóvenes y mujeres, pero además revisar el escenario en una competencia de tres.



Por lo pronto los calefactos de Frontera han dicho que ni “maíz paloma, que la derrota asoma”.



En San Buenaventura, Morena puede sumas aliados o el divide y vencerás con otros partidos, con lo adelantado que anda el ex alcalde Óscar Flores Lugo, previendo diversos escenarios políticos, no es tan fácil tener candidato ahorita.



REPARTO



A propósito del reparto, los de Morena en Coahuila se pusieron de acuerdo para irse a la contienda electoral en armonía, la fraternidad entre el legislador Diego del Bosque y Armando Guadiana Tijerina, parece inmejorable.



El primero comandaría los rumbos del partidazo mientras el senador quiere ser Presidente Municipal de la capital, porque tiene y puede terminar la era priísta.



A los legisladores no sólo les da por verse juntos sino se elogian mutuamente, parte de la promoción parte del proyecto.



Cada quién puede decir y pensar lo que quiera, la encuestadora Massive Caller dice que en Saltillo sí hay reelección, no hay quién tumbe a Manolo Jiménez que trae 40 de preferencias y casi un 18% de preferencia Guadiana.



Faltan meses por venir y pueden modificarse los números de aceptación.



AUTOELIMINACIÓN



Pareciera que los del PAN en Coahuila no tienen intenciones de salir del tercer posicionamiento como fuerza política, selección “dedazo” y ahora una encuesta en línea de los aspirantes con preferencias que nadie se las cree.



La encuesta da preferencia a Erick Zapata 40 por ciento arriba de Alfredo Paredes, luego Mario Dávila, Martín Blackaller y cero para Agustín Ramos.



El PAN sólo tiene una sopa: Alfredo Paredes no hay quien del PRI pueda hacerle sombra y de Morena menos, si autorizan la reelección.



Plan B con tres candidatos: Martín Blackaller, Mario Dávila y Agustín Ramos, el primero tiene una estructura formada desde hace algunos años, adeptos, amigos, simpatizantes adeptos, pero es de la nueva generación de panistas.



Mario Dávila tiene la experiencia de ser ex alcalde de Frontera, ex diputado, doctor del IMSS ahora jubilado, panista que no le invirtió a cultivar simpatías.



Los panistas dicen fue candidato a diputado por imposición de Memo Anaya, que llegó un día antes de la convención dando línea, siendo diputado se olvidó de la raza, casas de campaña “fifi” en Residencial Guadalupe.



Agustín Ramos, de los panistas que desde hace varias administraciones quiere ser más que un regidor o directo.



LINEA ABIERTA



Los directivos de Villacero que hicieron contacto con líderes empresarias de Monclova, también ofrecieron línea abierta en banca Afirme para sacar del apuro a los proveedores, a fin de cumplir con los compromisos de diciembre.



La formalidad del traspaso de la empresa lleva tiempo, algunos meses, para operar con normalidad la producción, el reacomodo de piezas en las áreas estratégicas, atender compromisos pendientes pero sobre todo mejorar las finanzas.



Trascendió que el nuevo dueño está en la mejor disposición, ofrece alternativas para que los proveedores salgan de apuros.



Incluso que también el pago de ahorro de los trabajadores es una parte que se analiza para ver la posibilidad de pagarse ese mes.