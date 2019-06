21 Junio 2019 04:06:00

Un año con AMLO: todo fue mentira

En julio próximo se cumple un año de la victoria electoral del candidato presidencial más votado en la historia.



¿Qué ha pasado en esos casi 365 días de AMLO como candidato ganador y como presidente?



La historia colocará a López Obrador como el presidente más mentiroso y como el responsable de la debacle del país. Pero, sobre todo, su campaña de casi 20 años será recordada porque hasta hoy resulta mentira casi todo lo que prometió.



1.- Fue mentira que acabaría con la violencia y el crimen en todo el país; que no habría más sangre derramada en todo México. Según cifras oficiales, hoy son más de 20 mil muertos en 6 meses de la gestión de AMLO; más muertos “en la paz” de López Obrador que “en la guerra” de Calderón y Peña.



2.- Fue mentira que Obrador acabaría con la militarización del país para contener la violencia y el crimen. El propio Presidente aceptó que la Guardia Nacional es una militarización histórica.



3.- Fue mentira, de igual manera, que militares y marinos regresarían a sus cuarteles. Hoy los degradaron a los cargos de policías y aduanales.



4.- Fue mentira que bajarían los precios de las gasolinas y la energía eléctrica. Hoy los “gasolinazos” resultan más severos que nunca y no hay energía eléctrica más cara que la que no existe; ley de oferta y demanda.



5.- Fue mentira que continuaría el aeropuerto de Texcoco, como lo prometió AMLO a empresarios. Hoy no hay NAIM en Texcoco y tampoco en Santa Lucía. Y el viejo aeropuerto es caro y obsoleto.



6.- Fue mentira que México tendría un sistema de salud suizo. Y es que por austeridad, Obrador destruye todo el sistema de salud y las carencias son mayores que nunca, con un daño irreversible a millones de mexicanos.



7.- Fue mentira que habría más empleo; que México sería el paraíso para contar con plazas de trabajo bien remunerado. Apenas en mayo, la creación de empleos cayó 88% respecto del mismo mes de 2018.



8.- Fue mentira que seguirían y serían fortalecidas las guarderías del IMSS, como AMLO lo prometió por todo el país. Hoy son millones de niños sin servicio básico de guarderías y miles de padres viven serios problemas para la educación básica de sus hijos.



9.- Fue mentira que el de Obrador sería el Gobierno de la inversión en la cultura. La propia Susana Zabaleta -otrora aplaudidora de Obrador- debió reconocer que se equivocó con AMLO, quien había prometido “mucho dinero para la cultura”.



10. Fue mentira que habría un total apoyo y dinero al cine; en realidad AMLO defraudó a toda la industria pero, sobre todo, a dos de sus principales promotores, Diego Luna y Gael García.



11.- Fue mentira que el presidente López Obrador respondería en forma severa al presidente Trump, para enseñarle a respetar a México y a los mexicanos. Hoy Obrador parece empleado del Presidente norteamericano.



12.- Fue mentira que el Gobierno de López Obrador crearía un centenar de universidades. Lo cierto es que recortó presupuesto a la educación, la ciencia y la investigación.



13.- Fue mentira que AMLO acabaría con la corrupción. Hoy, 80% de los contratos del Gobierno se adjudica directamente, a cambio de moches.



14 Fue mentira que se acabaría con el nepotismo. Tienen hueso en el Gobierno de AMLO no solo primos, sino tíos y entenados.



15.- Fue mentira que no habría “cuotas y cuates”. Los amigos del Presidente están lo mismo en la Suprema Corte, que en órganos autónomos y en puestos de elección popular.



16.- Fue mentira que “nada por encima de la ley y nadie al margen de la ley”. Y es que el propio López Obrador violenta la Constitución todos los días; la misma que prometió respetar y hacer respetar, además de que fue ilegal tirar el NAIM, es ilegal Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas.



17.- Fue mentira que el de López Obrador sería el Gobierno de la libertad de expresión, la cancelación de la censura y el respeto a la crítica. El de AMLO es el primer semestre con más periodistas muertos, en gobierno alguno, y todos los días el Presidente insulta, amenaza y pide despedir a sus críticos.



Resulta interminable la lista de promesas incumplidas por el candidato López Obrador, al grado de que crece la percepción de que debe renunciar, antes de llevar al país a la ruina.



Al tiempo.